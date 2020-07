Basket 3x3 : Nantes accueille l'Open de France

Au programme de ces trois jours : animations, tournoi, phase de poule et phase finale.

Le basket 3x3 séduit de plus en plus. Pour le rendez-vous de Nantes, il s'agit du tournoi final de la saison de Superleague 3x3, regroupant les douze meilleures équipes féminines et les douze meilleures équipes masculines de France. Le basket 3x3 propose un jeu rapide et très spectaculaire devenu discipline olympique en 2017 et présent au J.O. de Tokyo en 2021 :

Nicolas Seignez au micro de Benjamin Robin Copier

Et avant le coup d'envoi des premiers matchs au parc des Chantiers de Nantes, de nombreuses animations vous attendent :

Nicolas Seignez au micro de Benjamin Robin Copier

Des animations proposées dans le strict respect des règles sanitaires avec notamment le port du masque obligatoire.

Affiche officielle de l'Open de France 3x3 organisé par la FFBB à Nantes du 30 juillet au 1er Août 2020 © Radio France - FFBB

Pour l'ensemble des animations et des matchs, l'entrée est gratuite.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de la Fédération Française de Basket-Ball.

