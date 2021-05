Basket 3x3 – Objectif JO de Tokyo pour l’annécienne Marie-Êve Paget

"On part en mission." Dans la voix de Marie-Êve Paget il y a de la détermination mais aussi beaucoup de prudence. Si avec l’équipe de France féminine de basket 3x3 elle est championne d’Europe en titre et double médaillée de bronze aux mondiaux, elle sait que les compteurs seront remis à zéro durant le TQO qui débute jeudi prochain à Graz en Autriche. "Il y a vingt équipes et seulement trois tickets pour les JO, explique l’annécienne. Cela sera compliqué, il faudra que l’on donne tout." Lors des phases de poule, les Françaises affronteront les États-Unis, l’Allemagne, l’Uruguay et l’Indonésie.

Cela fait un an et demi qu'on a pas eu de compétitions officielles. On est favorites mais il faudra qu'on donne tout." - Marie-Êve Paget

De Seynod au titre de championne de France

Âgée de 26 ans, Marie-Êve Paget a débuté le basket du côté de Seynod. "J’avais 5 ans et demi, se souvient-elle. J’étais une enfant débordante d’énergie pour ne pas dire autre chose. Mes parents ont dû trouver une activité pour me dépenser et c’est tombé sur le basket parce que c’était à côté de la maison." La meneuse poursuivra ensuite sa formation à Challes-les-Eaux, puis le pôle espoirs à Voiron (Isère) et ensuite le monde pro. Elle passe par Nice, Angers, Charleville-Mézières et Mont-de-Marsan depuis 2019. Un club avec lequel elle est devenue, la semaine dernière, championne de France.

À Basket Landes (Mont-de-Marsan), Marie-Êve Paget porte le numéro 74

Je n’oublie pas d’où je viens. La Haute-Savoie fait partie de mon ADN, c’est mon identité." Marie-Êve Paget