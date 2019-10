Basket - 4e journée de Jeep Élite : la JDA Dijon a besoin de trouver de la constance pour battre l'ASVEL

Dijon - France

La JDA Dijon accueille l'ASVEL. Les deux équipes sont invaincues depuis le début du championnat. Au coup d'envoi de cette 4e journée l'ASVEL est en tête du classement avec 4 victoires en 4 rencontres. Une de plus que la JDA, 4e avec 3 victoires en 3 matchs. Villeurbanne, c'est bien évidemment, un "gros morceau" de cette Pro A qui se présente au Palais des Sports. Championne de France en titre l'ASVEL réalise un début de saison idyllique également au niveau Européen avec cette victoire sur le fil jeudi soir face aux Grecs du Panathinaïkos 79 à 78 en Euroligue, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

Toute la semaine la JDA s'est entraînée au Gymnase Épirey aux Grésilles © Radio France - Thomas Nougaillon

L'ASVEL, une équipe "agressive, capable d'une intensité maximale"

Laurent Legname, l'entraîneur de la JDA Dijon. "C'est forcément un gros match à jouer, la question c'est de savoir si on va être capable de se hisser à leur niveau. On va avoir affaire à une grosse équipe qui met de l'intensité, qui a l'habitude de jouer en Euroligue et on sait que cela demande une agressivité, une intensité maximale".

Laurent Legname © Radio France - Thomas Nougaillon

"Pour l'instant on n'a pas encore mis la manière dans nos victoires"

Le meneur Dijonnais, Axel Julien, va dans le même sens que son entraîneur, même s'il y a eu la victoire à chaque fois, prévient-il, il faudra être plus solide que lors des trois premiers matchs. "Pour l'instant on n'a pas encore mis la manière dans nos victoires, on est à la recherche de constance dans le jeu, contre l'ASVEL on n'aura pas le droit de faire d'erreurs aussi conséquentes que celles réalisées lors des trois premiers matchs" explique Axel Julien.

Axel Julien © Radio France - Thomas Nougaillon

Jouer à fond pendant 40 minutes

Bref, pour Dijon, il va falloir jouer à fond durant 40 minutes. Axel Julien : "Si on arrive à être constant pendant 40 minutes, on pourra espérer gagner, si on ne l'est pas ce ne sera pas impossible mais ce sera très compliqué d'avoir la victoire". Le coach Laurent Legname, s'interroge : "est-ce que tous les joueurs seront à leur meilleur niveau pour exister dans ce match?" La clé de cette rencontre ? "Il faudra être agressif et intense sur toute la durée du match" résume Laurent Legname.

JDA / ASVEL, le coup d'envoi de la rencontre sera sifflé à 16h ce dimanche 13 octobre 2019 au Palais des Sports de Dijon.