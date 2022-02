Basket - Coupe de France : le Limoges CSP redresse la tête mais s'incline encore une fois à Bourg-en-Bresse

Le Limoges CSP s'est bien battu mais a concédé une nouvelle défaite mardi à Bourg-en-Bresse. l'aventure Coupe de France s'arrête en 8e de finale pour le groupe de Cancellieri.

La rencontre :

Comme samedi dernier en championnat, les Limougeauds ont bien entamé leur match à Bourg-en-Bresse mardi soir avec encore un Grismay Paumier précieux. Mais cette fois, il n'y a pas eu de gros trou d'air en 1ère mi-temps pour le Limoges CSP qui a atteint la pause avec 8 points d'avance 39 à 47 malgré ses 8 ballons perdus mais avec adresse retrouvée (58%). Au retour des vestiaires, les bressans ont peu à peu rattrapé leur retard et sont finalement passer devant. Le CSP n'a pas lâché notamment grâce à ses joueurs du banc. Quandnils répondent présents à l'image 'un Assane Ndoye très agressif et combatif, cela change la donne. Les Limougeauds se sont même offert un match à une possession sans parvenir à arracher la prolongation et avant de s'incliner 88 à 82. Il y a du mieux mais ce n'était pas suffisant. Avant le venue de Pau dimanche à Beaublanc, c'est la 5e défaite de suite toutes compétitions confondues pour les joueurs de Cancellieri.