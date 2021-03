Basket - A Limoges, la boutique du CSP a aussi hâte que le championnat reprenne

"On est optimiste pour le futur." Tel est le message renvoyé par Pierrick Riche, le gérant de la boutique du CSP, située 7 rue Ferrerie à Limoges. Il faut dire que la boutique a rouvert en novembre, désormais exploitée par la société Ô Sports, spécialiste de l’équipement sportif. Alors, forcement, la période sans match a quelque peu été difficile.

De nouveaux projets pas encore officialisés

Car Pierrick Riche le confirme : la période sans matchs n'est pas la plus bénéficiaire. "On peut avoir des places pour le match et on se dit qu'on peut acheter un polo ou un maillot en plus. Donc, je suis partisan du fait que les matchs dynamisent la partie marchandising". Néanmoins, il explique que certains supporters ont pu venir découvrir les produits au sein de la rue Ferrerie.

Il attend donc avec impatience que les palais des sports et stades rouvrent. En attendant, des projets sont en cours. On parle d'un "nouveau design" ou encore "une nouvelle typologie des produits", sans néanmoins en dire plus. Pierrick Riche promet des "produits innovants et différenciant".

Avoir une boutique en centre-ville est un vrai plus, car c'est l'un des rares clubs en Jeep Elite a posséder un fan store dans le centre, preuve pour l'entrepreneur que "Limoges est une terre de basket, on doit exploiter son potentiel". Reste à convertir ces paroles énigmatiques en vraies annonces, qui devraient intervenir d'ici les prochains mois.