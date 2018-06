Pau, France

Alain Koffi a choisi de quitter l’Élan Béarnais. L'intérieur de 34 ans a rejoint le BCM Gravelines Dunkerque. Son départ a été officialisé par le club nordiste ce mardi, avec un contrat de deux ans à la clé. Alain Koffi, qui évolue en ProA depuis 2002, est arrivé il y 2 ans à Pau, en provenance de Rouen. Mais il a fait l'essentiel de sa carrière au Mans.

Sur l'exercice 2017-2018, ses statistiques étaient de 10,1 points et 5,3 rebonds de moyenne par match, pour une évaluation de 11,8. Lors de cette saison qui vient de s'écouler, il a été l'un des piliers de l'équipe béarnaise et il a fait son retour avec l'équipe de France. Alain Koffi est d'ailleurs actuellement avec les Bleus pour préparer les matches de qualification pour le Mondial-2019 contre la Bosnie et la Russie. A Gravelines Dunkerque, il va retrouver son ancien coéquipier à l’Élan Béarnais, Jean-Michel Mipoka.