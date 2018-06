Alex Abreu, le meneur Porto-Ricain avait fortement impressionné avec Orléans pour sa première année en France. Il quitte l'Orléans Loiret Basket et signe 1 an au Champagne Chalons Reims Basket, en Pro A.

Orléans, France

L’international Porto-Ricain au passeport dominicain Alex Abreu (1m75 – 27 ans) quitte Orléans, en Pro B. Il s’est engagé pour une saison au CCRB, le Champagne Chalons Reims Basket qui évolue un échelon au-dessus en Jeep Elite, l'ex Pro A. Auteur d'une excellente saison, Alex Abreu a tapé dans l'oeil de nombreux clubs de l'élite, c'est donc en Champagne qu'il va poser ses valises.

Une première saison en France

Passé par des championnats sud-américains où il avait empilé les titres (Vainqueur de la Liga Americas, du championnat de République dominicaine, finaliste à Porto-Rico…), il avait été recruté par Orléans pour sa qualité de passe et son tir extérieur, ainsi que sa faculté à faire gagner les équipes dans lesquelles il évoluait.

D'excellentes statistiques avec l'Orléans Loiret Basket en Pro B

Meilleur passeur (6.5 par match) et shooteur à 3pts (50.4 %) de ProB, Alex Abreu a longtemps été le fer de lance de l’attaque orléanaise (11.5 points et 14.7 d’évaluation), avant d’être freiné par une blessure en fin de saison. Dans un communiqué, l'équipe de Chalons-en-Champagne Reims loue ses prestations "en Coupe de France face aux équipes de Jeep Elite et en finale de Leaders cup, ce petit gabarit dispose des qualités pour driver une équipe à bon port."