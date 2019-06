Basket - Alexandre Ménard, entraîneur de Rouen : "Penser déjà à la Pro A ? Ce serait une grave erreur"

Rouen, France

En battant Blois en deux matchs lors du tour précédent, Rouen s'est offert un ticket pour une demi-finale de playoff en Pro B, et a engrangé beaucoup de confiance. Parfait, avant d'aborder un match loin d'être simple face à une équipe surprise. Programmé pour le maintien, le club de Gries Oberhoffen s'est d'abord qualifié pour la phase finale avant de se hisser en demi-finale. Prudence, donc, au moment de jouer la formation la plus "atypique du championnat", selon le coach rouennais Alexandre Ménard. Un entraîneur conscient de la capacité de son équipe à se hisser en finale et à monter cette année en Pro A, mais qui interdit pour le moment à ses joueurs d'y penser et de s'y projeter.

Alexandre Ménard et le siens ne sont plus qu'à deux marches de la Pro A. L'entraîneur est au micro de Bertrand Queneutte, pour France Bleu Normandie :

Le coach du RMB espère un Kindarena plein à craquer, ce vendredi. Il lance un appel aux supporters :

Le Rouen Métropole - Gries Oberhoffen, coup d'envoi à 20h.