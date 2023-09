Basket (amical) : Boulazac Pau au Tournoi de Bordeaux

Poitiers, Pau, Boulogne Levallois et Boulazac constituent le plateau de ce tournoi bordelais. Le BBD joue contre Pau ce samedi à 16h30. Plus tôt dans l'après midi Poitiers et les Mets de Boulogne ouvriront le bal.

Un tournoi pour monter d'un cran

La préparation de Boulazac est perturbée. Plusieurs pépins physiques ont grippé les entrainements ces derniers jours. " Je m'attends à un retard à l'allumage" précise Alexandre Ménard. L'entraineur du BBD n'a jamais pu disposer de l'ensemble de son effectif. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est l'arrivée du meneur US Angelo Warner. Un peu à court de forme il aura peu de temps de jeu face à Pau. Ce tournoi de Bordeaux fait suite à deux amicaux perdus contre Limoges et Bourg en Bresse. Le rendez vous n'est pas juge de paix. Il permet juste au staff et aux joueurs périgourdins de monter d'un cran dans la préparation.