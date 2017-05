Basket: Andrézieux-Bouthéon veut continuer d'y croire

Après avoir perdu le match aller, Andrézieux-Bouthéon dispute ce mardi son quart de finale retour des play-off de N1 contre Souffelweyersheim. La "cerise sur le gâteau" d'une belle saison pour Pascal Piotrowski, le président du club.

France Bleu Saint-Etienne Loire: Comment abordez-vous ce quart de finale retour?

Pascal Piotrowski: Pour nous, l'essentiel a déjà été assuré avec le maintien en Nationale 1. Ce quart de finale est une cerise sur le gâteau. Nous n'avons pas démérité lors du match aller en perdant de quatorze points. On aurait même pu faire le match. La revanche, on va la prendre ce mardi soir. Ce que nous avons réussi à faire cette saison, avec le staff, les bénévoles et les joueurs, c'est juste énorme. Nous étions tellement vus comme des petits en début de saison. Nous avons démontré qu'avec du travail et du courage, nous pouvions aussi titiller les plus grosses cylindrées et jouer les play-off pour une montée en Pro B. C'est merveilleux.

Ces play-off, ce n'est vraiment que du bonheur que l'on veut offrir à notre public

Quel est votre objectif dans ces play-off?

Nous allons voir ce qu'il peut se passer. Les gars n'ont pas besoin de super motivation car ils sont déjà motivés. Souffelweyersheim avait déjà annoncé dès le début de saison que son seul objectif était la montée. Comme lors du match aller en championnat, nous allons tenter de les pousser dans leurs derniers retranchements et pourquoi pas décrocher une belle. La pression, elle est sur Souffelweyersheim, pas sur nous. Nous voulons simplement faire plaisir à notre public qui nous a suivi tout au long de l'année. Nous voulons leur offrir une grande fête de basket.

Une montée en Pro B est-elle envisagée par le club aujourd'hui?

Pas du tout. Tout cela est vraiment très loin de nous. Notre objectif, c'est d'abord de pérenniser le club en N1. Il reste encore beaucoup de travail. Nous sommes fiers de ce que nous avons déjà fait. A l'image de nos amis de Saint-Chamond, allons-y étape par étape. Ces play-off, ce n'est vraiment que du bonheur que l'on veut offrir à notre public.

Andrézieux-Bouthéon - Souffelweyersheim, ce mardi à 20h au Palais des Sports. En cas de victoire d'Andrézieux, la belle se jouera samedi en Alsace.