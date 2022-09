Basket : Anglet entame sa première saison en Nationale 1 féminine

"Extraordinaire de placer Anglet dans les 48 meilleurs clubs de France." Les mots de Baptiste Ibarlosa, l'entraineur de l'ACBB (Anglet Côte Basque Basket) au moment d'évoquer l'accession en Nationale 1 Féminine. Une première historique pour le club qui réside à El Hogar, et qui débute sa saison ce samedi, par un déplacement dans la Manche, contre La Glacerie (20 heures).

Et sans surprise, l'objectif angloy est le maintien. "Nous allons tout faire pour rester à ce niveau. Même si cette montée a nécessité de structure le club en interne afin de répondre aux exigences de la division. Ce n'est plus de l'amateurisme et on a dû mettre en place des commissions, des cellules, avec des rôles bien définies : partenariat, animation, déplacements... et on va continuer dans cette répartition des tâches." Avec une poule qui s'étend jusqu'en Normandie, et les déplacements qui vont avec, le budget a été revu à la hausse : 270.000 euros, soit 100.000 de plus que la saison dernière.

Mélange d'expérience et de jeunesse

De quoi tenter de répondre au gros défi qui attend l'ACBB. Qui ouvre un nouveau chapitre, avec les départs de joueuses qui avaient marqué le club ces dernières années : Lucy Dubrana (Paris), Maryne Reolid, Mathilde Roche, Léonore Duchez (retraite). Et l'arrivée de quatre joueuses : recrues sont arrivées : la pivot argentine Sofia Aispurua (27 ans) et l’ailière Anaïs Deyres (28 ans), l’arrière anglaise Abby Lowe (24 ans) et l’ailière ivoirienne Assita Diaby (19 ans). "On voulait des joueuses qui puisse coller avec notre projet de jeu. C'est un bon mélange d'expérience de ce niveau de N1 et de jeunes talentueuses."

Du changement qu'il a fallu intégrer, dans un jeu accès sur la capacité des joueuses à maintenir un haut tempo dans le rythme. "C'est pour ça que la pré-saison a été basée sur un travail de courses, la mise en place de nos systèmes offensif, avant de s'atteler à la défense. En ce sens, les matches amicaux nous ont donné satisfaction", indique Baptiste Ibarlosa. Désormais, prêtes pour un gros défi, c'est un premier test qui attend les joueuses de l'Anglet Côte Basque Basket ce samedi soir à La Glacerie, au sud de Cherbourg. Avant la première réception à El Hogar, le samedi suivant, de Saint-Paul Rezé.

L'équipe de l'ACBB lors de l'un de ses matches amicaux © Radio France - Stéphane Garcia