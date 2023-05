Basket : Après 3 cancers, le coach du Portel, Eric Girard obtient de nouveau le maintien en Betclic Elite

Le mois dernier, Eric Girard nous a ouvert les portes de son bureau dans le Chaudron, à quelques mètres des tribunes et du parquet. Pendant trente minutes le coach du Portel a évoqué son amour pour un club qui réalise l'exploit saison après saison de se maintenir au sein de l'élite du basket français. Le coach nordiste est également revenu sur ces derniers mois si difficiles pour lui et ses proches. Eric Girard a été victime d'un 3ème cancer, mais malgré ce nouveau coup dur, il a accepté de revenir sur le banc alors qu'il avait pris du recul en devenant manager général du club.

ⓘ Publicité

Victime d'un 3ème cancer l'été dernier

"j'ai eu un cancer des cordes vocales, le médecin m'avait dit, qu'à 98% j'était guéri mais malheureusement j'ai été victime d'une récidive. On m'a enlevé les cordes vocales et posé une prothèse fonatoire. Puis l'été dernier j'ai été victime d'un nouveau cancer de la prostate. Mais en début de saison, le président et le capitaine ont insisté pour que je revienne sur le banc. Bon je j'avoue, je suis peut-être revenu un peu vite."

loading

Etre un exemple de combativité

"Aujourd'hui il y a beaucoup de chose "tabou" dans notre société. J'ai la chance aujourd'hui de bien me porter. Si mes propos peuvent motiver une seule personne malade et bien ce sera ça de gagné. Il y a toujours pire ou mieux que nous mais moi je considère que j'ai une chance extraordinaire : je vis de ma passion."

loading

Reportage France 3 : Eric Girard, notre coach combatif

Le sens de l'adaptation dans le travail quotidien

"Pendant les matches mon assistant est ma voix, c'est lui qui retranscrit mes consignes aux joueurs. Depuis le début de ma carrière j'ai toujours mis en avant le travail par équipe. Quand on a 20 25 ans on aime être sur le devant de l'affiche, aujourd'hui à mon âge on essaie de faire briller le staff qui oeuvre au quotidien."

loading

Le Portel en Betclic Elite ? un miracle permament

"Des villages de 10000 habitants qui évoluent au haut niveau c'est rare, on a connu Guingamp dans le foot. Le Portel est un cas à part. Beaucoup sont très vite redescendus. Nous sommes là depuis plus de 7 ans au plus haut niveau. Mais on aimerait dans le futur avoir d'autres ambitions que le maintien."

loading