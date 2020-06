Basket : après le surnom de l'équipe, Saint-Chamond vous propose d'élire la veste des pros

Après le surnom de l'équipe, les "Bazoo Cats", le Saint-Chamond basket Vallée du Gier propose à ses supporters de voter pour choisir la veste que portera l'équipe professionnelle en Pro B la saison prochaine.

Le vote se fait sur la page Facebook du club, et ce jusqu'à vendredi soir. Il y a six propositions d'équipement. Selon les premiers votes, les choix numéro 3 et 6 ont la préférence des supporters qui se sont déjà exprimés.

Et à ceux qui se demandent s'ils pourront faire la même chose pour le maillot de l'équipe, le club précise que "non, le maillot est entrain d'être dessiné. Il sera présenté prochainement".