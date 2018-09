Basket (audio) - Jonathan Rousselle en équipe de France :"Etre le meilleur des soldats"

Par Jérôme Ostermann, France Bleu Limousin

Le meneur et capitaine du Limoges CSP Jonathan Rousselle va disputer ce jeudi soir et dimanche, deux rencontres qualificatives à la Coupe du Monde avec l'équipe de France de basket. L'occasion de lui demander comment se passe sa vie en Bleu et d'évoquer son début d’expérience avec son nouveau club.