Basket, Ayim aime les Landes

Département Landes, France

Miranda Ayim qui vient par ailleurs de demander la nationalité française, son dossier est en cours de régularisation.

Un goût d 'érable au pays des pins - BL pro

Miranda Ayim est originaire de l’Ontario canadien, London et Chatham, près de la frontière américaine, dans la région des grands lacs. Une équipe de hockey, une autre de curling et bien sûr du basket, filles et garçons, cutlure anglo-saxonne du sport. La longiligne métis à la beauté si particulière de trente et un ans a été formée à la balle orange dans sa bourgade natale. Depuis son arrivée en Europe en 2010 elle a joué successivement en Turquie et à Toulouse avant que de s’installer dans les Landes.

Black is beautiful - BL pro

L’ailière d’un mètre quatre-vingt-dix s’est vite imposée dans l’effectif de BL. Championne des Amériques 2015 avec le Canada elle a disputé l’été dernier le Mondial de Basket à Tenerife avant que d’enchaîner sans pause avec son club. Ayim a été alignée dans la totalité des matchs de Ligue, avec une moyenne plus que respectable de 13 points 82 cette saison pour 54 pour cent de réussite à deux points et 37 pour cent à trois points. Elle est l’un des régulateurs essentiels de l’équipe. Sang mêlé black, red, white, Ayim s’est constituée rapidement un cocon à Mont- de- Marsan, y goutant, insiste-t-elle souvent, la douceur de vivre, la cuisine et la proximité immédiate d’une nature préservée qui lui est nécessaire.

Cathy Melain, manager durable © Maxppp - Joel Philippon

Pour ce qui est de l’avenir plus global de Basket Landes et du projet de club Marie - Laure Lafargue, la présidente, affirme être en mesure de faire des annonces concrètes dans le courant du mois, s’agissant de l’effectif prochain de BL. Basket Landes étant dans une année un peu frustrante pour la patronne du club mais sans que la Midouze soit en feu pour autant. Pas de révolution affirme la Lafargue mais de la continuité dans la structuration et de l'évolution dans la gestion sportive de BL. Et donc en ce qui concerne la direction technique du club, à la question « Stop ou encore « pour Cathy Melain, manager de Basket Landes, réponse sans équivoque de Marie-Laure Lafargue, ce sera … » Encore ». Tout en précisant que la direction technique de BL devrait être étoffée pour la saison prochaine.

BL qui ce samedi va disputer la 18è journée de Ligue Féminine. Basket Landes, 5è, s’en va défier une nouvelle fois Tarbes- Gespe, 8è à deux points. Les tarbaises qui sont la bête noire des gasconnes puisque cette saison les filles de Cathy Melain n’ont pu s’imposer qu’une seule fois face aux bigourdanes- le 2 décembre à Mitterrand - que ce soit en championnat ordinaire, en coupe de France ou en coupe d’Europe.

BL, défi de Bigorre - BL pro

Il reste cinq journées à disputer encore avant le terme. Et les landaises ont un calendrier compliqué. Après Tarbes il faudra affronter Bourges, Montpellier, Hainaut à domicile puis Villeneuve d’Ascq. Autant de pièges. BL à égalité justement avec Villeneuve et qui ne compte qu’un point d’avance sur La Roche- sur- Yon.