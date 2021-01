Basket-ball Jeep élite : Boulazac recrute un double champion de France comme un pigiste médical

Le BBD a donc recruté un pigiste médical , Jérémie Nzeulie, un arrière qui devra remplacer Kévin Harley. Le joueur boulazacois s'est blessé à la jambe le 16 janvier dernier lors de la rencontre contre Dijon. Jérémie Nzeulie 29 ans, 1m88 est sous contrat pour un mois. Formé à Nanterre, il a démarré sa carrière en Aquitaine aux JSA Bordeaux en 2011 avec pour coatch Claude Bergeaud, l'actuel directeur sportif de Boulazac.

Deux fois champion de France avec Nanterre et Châlons-sur-Saône

Jérémie Nzeulie a été sacré champion de France en 2013 avec Nanterre. Recruté par Châlons-sur-Saône, il est de nouveau sacré champion de France en 2017 contre Strasbourg. Il découvrira ensuite les championnats européens avec Strasbourg avant de se blesser gravement. En fin de contrat avec Strasbourg depuis l'intersaison, il continuait de s'entraîner avec Paris Basket.

" J'ai beaucoup d'affection pour ce garçon exceptionnel" Claude Bergeaud

C'est donc un joueur d'expérience que le BBD a recruté comme l'explique le directeur sportif du club Claude Bergeaud " J’ai beaucoup d’affection pour ce garçon exceptionnel qui a un parcours magnifique de pugnacité et de persévérance. Il est arrivé à réellement progresser grâce à son travail, et nous espérons le relancer pour qu’il retrouve le niveau qui est le sien. Même si c’est une pige d’un mois … _on ne s’interdit rien pour le futur_. Sa réussite sera la nôtre ».

Jérémie Nzeulie doit encore passer sa visite médicale pour valider son arrivée au BBD. Boulazac jouera son prochain match le vendredi 29 janvier à Gravelines. Un match à suivre en direct sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Xavier Dalmont.