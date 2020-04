Basket : la Paloise Marine Fauthoux espère "continuer sa progression" à l'ASVEL la saison prochaine

Après la signature, vient l'officialisation : Marine Fauthoux rejoint l'ASVEL, le club leader de Ligue Féminine de Basket (LFB). La Paloise de 19 ans, vice-championne d'Europe l'été dernier avec les Bleues, quitte donc le club tarbais du TGB après deux saisons, pour rejoindre le club le plus ambitieux du basket-ball français, quart de finaliste d'EuroLigue féminine cette saison.

Espoir du basket tricolore

"C'est sûr que quand un club de ce prestige s'intéresse à vous, ça fait vraiment quelque chose ! J'étais très contente quand j'ai reçu cet appel", se réjouit-elle. La meneuse s'est déjà entretenue avec le coach villeurbannais Valéry Demory et le président de l'ASVEL Tony Parker, qui se dit ravi de son arrivée. "Elle a beaucoup de créativité et de fraîcheur et je sais qu’elle saura relever le challenge et prendre ses responsabilités avec nous", écrit l'ex-meneur français sur le site du club. L'objectif est d'ailleurs limpide pour Marine Fauthoux : "Tout gagner et ramener un titre".

Je vais devoir vite m'adapter et compte bien apprendre aux côtés et contre les meilleures

— Marine Fauthoux

Après avoir été élue "meilleure jeune" de la saison 2018/2019, ce sera aussi l'occasion de découvrir l'EuroLigue pour "continuer [sa] progression". "Je vais devoir vite m'adapter et compte bien apprendre aux côtés et contre les meilleures", promet la jeune joueuse, qui connaît déjà beaucoup de ses futures coéquipières, rencontrées en équipe de France. "Au moins, ce n'est pas l'inconnu", conclut-elle.

À l'ASVEL les entraînements devraient reprendre le 4 août pour un début de championnat le 15 septembre.