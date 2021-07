Basket-ball : le pivot Vitalis Chikoko de retour à l'Élan Béarnais pour 3 saisons

"Il est des transferts qui vous changent un mercato et qui vous donnent le sourire tout l'été !", se réjouit l'Élan Béarnais dans un communiqué publié ce vendredi. Vitalis Chikoko, le pivot de 30 ans, fait son retour à Pau. Le "Big Man" de 2,08 mètres jouera en vert et blanc ces trois prochaines saisons après deux années passées à Boulogne-Levallois.

Originaire du Zimbabwe, il a déjà passé trois saisons en Béarn entre 2016 et 2019. Le coach palois Éric Bartecheky est ravi de son retour : "Vitalis figure bien entendu parmi les meilleurs joueurs intérieurs de notre championnat [...] Je compte bien sûr m'appuyer sur lui, c'est un joueur qui a de l'ambition et il est d'ores et déjà prêt à assumer ses responsabilités."

C'est la deuxième recrue de l'Élan Béarnais pour cette prochaine saison, après l'arrière international slovène Gregor Hrovat. Les Béarnais débuteront leur saison 2021-2022 le 2 octobre par la réception, au Palais des sports, de Bourg-en-Bresse.