Basket-ball : le Rouen Métropole Basket promu en Pro B

Et le Kindarena rugit de plaisir. Trop peu souvent visitée par les supporters ces derniers temps, la salle rouennaise était pleine comme un œuf, ce mardi 18 avril au soir, pour la "finale" de la Nationale 1 de basket, entre son RMB et Chartres. 5.600 spectateurs, record battu pour une rencontre de troisième division de basket. Le Rouen Métropole Basket y évoluera la saison prochaine en Pro B, après avoir battu Chartres, et terminé premier de cette saison de Nationale 1, sans même devoir passer par les playoffs.

"On a vu le hockey, ça nous a donné des idées"

Le début de rencontre est haché, mais le RMB mène vite de cinq points (5-0, 7-2, 9-4), juste dans son jeu, solide sur les rebonds, jusqu'à se détacher en fin de premier quart à +11 (21-10) après les dix premières minutes. Chartres met de meilleurs intentions et semble se libérer de la pression de cette finale dans le deuxième quart, face à des rouennais plus maladroits et se mettant trop souvent à la faute (27-22 14e puis 33-32 à la 18e). Le RMB termine fort ce quart, bien aidé par les 14 points de Mohamed Choua, notamment son dunk (41-32 19e) qui soulève la foule rouennaise. Rouen vire à la pause à +9 (42-33). Plus maladroit dans ce début de troisième quart**, Chartres peine à revenir dans la rencontre** (51-37 23e). Les Chartrains doivent d'ailleurs attendre la 27e minute pour marquer leur premier "trois points" dans cette rencontre (54-43). Rouen, pas plus inquiété que ça, affiche une avance de 15 points (71-56) avant le dernier quart.

L'avance normande va même monter à +20 (76-56) dès l'entame du quatrième quart-temps. Les joueurs du CCBM semblent sonnés à mesure que les rouennais confirment leur emprise sur la rencontre. Le RMB n'a qu'à gérer la dernière période, en allant au bout des possessions. Un nouveau dunk de Choua fait se lever les près de 6.000 spectateurs à cinq minutes du terme (85-62). La salle devient incandescente et accompagne ses joueurs vers la Pro B. Le RMB est de retour ! (93-79)

