L'Orléans Loiret Basket a trouvé un accord pour la saison prochaine avec Michael Fakuade. L'Américano-Nigérian est un ailier-fort, de 29 ans et il mesure 2 mètres 01.

Orléans, France

Cela faisait plusieurs semaines que les supporters de l'OLB attendaient une recrue. C'est fait ! Michael Fakuade s’engage avec l'Orléans Loiret Basket, il devra remplacer poste pour poste un joueur qui a beaucoup apporté ces dernières saisons à l'OLB, Marcellus Sommerville.

Gros rebondeur et excellent défenseur

Michael Fukuade est Américano-Nigérian, c'est un ailier-fort de 29 ans, il mesure 2 mètres 01. La nouvelle recrue complètera le secteur intérieur d'Orléans pour cette saison 2018/2019 aux côtés de Miralem Halilovic, Junior Mbida et Vincent Vent.

Il a débuté sa carrière aux Etats-Unis, dans l'Illinois où il a été formé. Puis il a tenté l'aventure européenne, il a joué en 2ème et 3ème division en Allemagne, avant de s'étoffer encore en Espagne, en deuxième et même en première division, l'un des meilleurs championnats d'Europe. Découvrez son parcours et son palmarès sur le site internet de l'OLB.

Pour l'entraîneur Germain Castano : "C’est un garçon qui a gravit les échelons petit à petit. Il est parti de la 3ème division allemande pour arriver dans la Liga Endesa. J’ai deux mots pour qualifier ce joueur : activité et intensité. 2 qualités indispensables pour exister en PROB. C’est un bon tireur à 3 points, mais pas seulement, c’est également un bon poseur d’écran. Il est capable de noircir ses lignes de stats en très peu de temps. Il sera un excellent complément à Miralem Haliloivc"