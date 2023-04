Basket-ball : Rouen joue la remontée en Pro B et veut remplir son Kindarena

Rejoindre l'ALM Evreux en Pro B, un an après être tombé en Nationale 1. Le Rouen Métropole Basket joue ce mardi 18 avril au soir le dernier match de la deuxième phase du championnat. Hasard du calendrier, Rouen accueille Chartres, les deux premiers de cette deuxième phase. Conséquence : le vainqueur de cette rencontre montera en Pro B. C'est donc une véritable finale qui se dessine au Kindarena de Rouen.

Pour l'occasion, la métropole de Rouen et le club aimeraient compter sur un public très nombreux. Toutes les places sont donc à trois euros, à la billetterie du club, cinq euros sur le site Internet du Kindarena. De quoi s'offrir un large public, peut-être le plus large de l'histoire de la Nationale 1, 5.200 spectateurs, record détenu par Poitiers depuis la saison dernière.

Retrouver sa place en Pro B

"C'est idéal, vu le scénario, avec cette véritable finale", explique Julien Alonso, responsable du marketing du RMB. "On vise le sixième homme, celui qui va pousser les joueurs, les aider en cas de coup de mou." explique-t-il. "On avait annoncé les objectifs, la remontée, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un championnat dont il est difficile de se sortir, alors on veut perdre le moins de temps possible."

Cela, pour aider le club à retrouver sa place dans le sport rouennais, explique Julien Alonso : "On veut rejouer un rôle intéressant rapidement. Il n'y a pas si longtemps, on faisait finale de play-offs, finale de Leaders Cup, demi-finale de Coupe, c'était il y a quatre ans. On a une salle qui mérite de vivre de belles émotions." A commencer peut-être par ce mardi, avec un potentiel trophée au bout de cette rencontre contre Chartres.