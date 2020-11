Basket-ball : un joueur de la SIG testé positif au coronavirus

Lassi Tuovi (g) entraineur de la SIG lors du match de basket Elite entre la SIG Strasbourg et Boulazac, à Strasbourg le 19 octobre 2020.

Est-ce le début d'un engrenage, comme ce fut le cas au Racing Club de Strasbourg ? Le club de Basket de Strasbourg, la SIG, a fait savoir ce samedi 28 novembre qu'un de ses joueurs a été testé positif à la Covid-19.

"Mercredi, un joueur de la SIG Strasbourg a présenté des symptômes conduisant le staff médical à prendre la décision de lui faire passer un test PCR COVID-19. De plus, par mesure de précaution l’ensemble des joueurs, du staff, du centre de formation et des personnes en contact avec l’équipe ont été testé hier, jeudi 26 novembre" explique le club sur son site internet. Les résultats de ces tests ont mis en évidence que seul le joueur présentant des symptômes avait bel et bien contracté le virus. Il a donc été placé à l’isolement complet durant sept jours.

"La durée de l'incubation étant de 3 à 5 jours à partir du dernier contact, l’ensemble des personnes concernées sera _retestés lundi matin 30/11_. Jusqu’aux résultats de ces tests, il a été demandé, par mesure de prévention, à l’ensemble des joueurs de rester à l’isolement chez eux", détaille encore le club dans un communiqué. Les basketteurs de la SIG doivent en principe se déplacer à Boulogne-levallois ce vendredi 4 décembre pour la 12e journée du championnat Jeep Elite.

Trois joueurs positifs et le centre d'entraînement devra fermer

A l'issue de ce second test, les joueurs et personnels qui seront toujours négatifs pourront reprendre leur fonction alors que toute personne positive sera confinée à son tour durant sept jours. "Enfin, si trois joueurs sont positifs durant cette cession de tests, le club se verra être dans l’obligation, conformément au protocole sanitaire de la LNB, de fermer ses installations pour 7 jours", conclu la SIG.

Le début de la saison 2020/21 d'Elite a été fortement perturbé par la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19, avec de nombreux matchs reportés. Certains clubs ont été très fortement touchés, comme l'Elan béarnais, dont l'ensemble du groupe professionnel avait été testé positif. A la SIG en revanche, c'est le premier cas parmi l'effectif pro.