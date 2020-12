Basket - BCL (J04) : un match "capital" pour le Limoges CSP face à Türk Telecom

Après avoir perdu de seulement trois points au match aller, les Limougeauds vont d'abord chercher à prendre leur revanche ce mercredi (18h) à Beaublanc face à Türk Telecom en match de la 4e journée de la Basketball Champions League. Mais si l'occasion se présente, ils vont forcément tout faire pour récupérer le goal average particulier qui pourrait s'avérer décisif en cas d'égalité de victoires à la fin de cette phase de poule. "C'est un match très important. A l'aller, nous n'étions pas très loin de gagner. Ce qu'on a sauvé, c'est le goal average. Trois points à l'extérieur, c'est pas si mal" estime l'arrière et capitaine Nicolas Lang.

"A nous de préserver l'avantage du terrain. Je pense qu'il y a clairement la place. Maintenant, c'est à eux de se déplacer. Des fois, c'est un facteur qu'il ne faut pas mettre de côté. Encore plus en coupe d'Europe, ce sont de longs déplacements. A nous de mettre de l'intensité dès le départ et aussi de miser là dessus" explique l'expérimenté Alsacien. Mais il faudra surveiller de près les trois majeurs de cette équipe prévient l'entraineur Mehdy Mary :"Wiltjer, poste 4 talentueux offensivement. Dekker, poste 3-4 extrêmement athlétique et du talent, et Micheal, un pivot d'Euroleague qui a joué à Baskonia. Il a des capacités très fortes dans la raquette."

Mais pour Mehdy Mary, pas question de se projeter sur la lutte pour le goal average particulier : "C'est un match capital pour nous. J'essaye surtout de centrer tout le monde sur la résultat en lui même. Si ça se joue à la fin et qu'on le récupère, très bien. Mais au moins on essaye d'aller chercher ce match." Une rencontre lors de laquelle le meneur Ludovic Beyhurst pourra donner un plus que ses deux minutes passées sur le parquet face à Bourg-en-Bresse. Sans toutefois être encore à 100% après deux mois loin des parquets pour cause de blessure puis de covid. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.