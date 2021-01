Basket - BCL (J05) : la victoire ou la porte pour le Limoges CSP en déplacement sur le parquet d'Igokea

Le Limoges CSP n'a plus le choix. S'il veut poursuivre son aventure européenne cette saison, il doit absolument s'imposer en Bosnie ce mardi (18h30) sur les terres d'Igokea pour entretenir la flamme d'une éventuelle qualification pour la 2e phase de groupe de la Basketball Champions League. "On n'est pas dans la meilleure des positions aujourd'hui en champions League (1 victoire pour 3 défaites, dernier du groupe). On est dans une poule délicate avec Türk Telecom et Hapoel Jerusalem qui viennent de faire le Final 8 en début de saison. On est dans une poule très relevée. On sait que c'est délicat" explique l'entraineur Mehdy Mary.

Nous apporter de la justesse de jeu, de l'impact défensif, de l'intelligence - Mehdy Mary au sujet de Roméo Travis

Mais pas question de baisser la tête. Tant qu'il y a de l'espoir, les Limougeauds veulent y croire. "On a deux matches devant nous. On est vraiment très concentrés sur ces deux matches. On avait gagné à Beaublanc mais ça reste un adversaire très fort chez lui. Ils connaissent nos qualités. Jerry Boutsiele avait été dominant à l'aller. Chaque match est différent. Ils auront des stratégies défensives pour contrer ça" anticipe le technicien limougeaud. Mehdy Mary qui pour cette rencontre décisive aura l'ensemble de son groupe à disposition. Y compris son nouvel intérieur vétéran, l'américain Roméo Travis arrivé il y a à peine plus d'une semaine.

Roméo Travis ne sera pas de trop

Même s'il n'a pas joué depuis plus d'un an, sa présence sera utile. "L'expérience qu'il a, elle lui permet, même en n'étant pas aujourd'hui pleinement en position de ses moyens, de nous apporter sur quelques séquences de la justesse de jeu, de l'impact défensif, de l'intelligence. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des jambes fraiches. Et son expérience sera très utile. La 1ère étape, c'est qu'il nous apporte quelques minutes ici et là pour avoir une homogénéité plus forte quand on rentre dans les rotations" explique Mehdy Mary.

Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas là pour sauver l'équipe ou la saison - Roméo Travis

Quand au joueur, il est certain de pouvoir apporter quelque chose. "Il y a pleins de moyens d'aider l'équipe. Même en ne jouant qu'une minute ou depuis le banc ! Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas là pour sauver l'équipe ou la saison. Je suis ici pour aider et c'est ce que je vais faire, car c'est mon travail" estime un Roméo Travis heureux d'avoir passé la dernière année avec sa famille pendant la crise sanitaire, mais aujourd'hui bien décidé à écrire une nouvelle page de sa longue carrière. Avec Igokea en Bosnie comme lieu du récit de son 1er chapitre limougeaud.