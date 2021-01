Basket - BCL (J05) : le Limoges CSP s'incline face à Igokea et voit ses chances de qualification s'envoler

Le Limoges CSP ne passera pas le cap du 1er tour pour sa 1ère participation à la Basketball Champions League. Les joueurs de Mehdy Mary ont chuté de peu 76 à 73 mardi soir en Bosnie-Herzégovine sur le parquet d'Igokea. Un match de la 5e journée serré de bout en bout mais que Philip Scrubb et ses partenaires n'ont pas su gagner dans le money-time.

Les Limougeauds ont d'abord eu du mal à stopper leurs adversaires lors d'un 1er quart temps marqué par l'entrée en jeu de Roméo Travis à la 6e minute. Si le cinq de départ (Smith, Scrubb, Lang, Invernizzi, Boutsiele) a permis d'être devant après cinq minutes de jeu (13-15), Igokea a fait la différence quand Mehdy Mary a ouvert son banc (26-17 en fin de 1er QT).

Le show Roméo Travis

Dans le 2e quart temps, le Limoges CSP a d'abord manqué de défense et d'adresse. De quoi permettre à Igokea de passer la barre des 10 points d'avance. Mais Scrubb et Lang ont alors visé juste pour revenir à hauteur (38-38). La fin a été plus délicate. Les joueurs de Mehdy Mary ont de nouveau baissé le pied en défense et ont vu leur adresse chuter. A la mi-temps, Igokea avait un petit matelas d'avance (46-38).

La reprise a été cauchemardesque. Ballon perdu sur la remise en jeu, panier encaissé puis faute offensive avant une mauvaise gestion des 24 secondes pour un CSP prompte à tendre l'autre joue. Le temps mort très rapide de Mehdy Mary a eu un effet immédiat. Du haut de ses 36 printemps, Roméo Travis est sorti de sa boîte pour montrer toute l'étendue de son talent. De loin, à mi distance, à la passe et au rebond. Un secteur où il a mené un beau chantier en compagnie de Jerry Boutsiele. Mais la fin de quart temps a encore une fois été délicate même si Invernizzi a limité la casse de loin (62-55).

Une série de folie avant les désillusions

Les Limougeauds ont ensuite marché sur l'eau entamant le dernier quart temps avec une adresse insolente. Un petit jeu auquel Travis, Ginyard et Scrubb ont largement contribué. De quoi passer devant et prendre jusqu'à cinq points d'avance (65-70 à la 36'). Mais une fois de plus, une fois de trop dans cette compétition, le money-time a été synonyme de désillusion. Deux pertes de balle de Scrubb et Travis ont fait très mal pour un CSP finalement battu sur le fil (76-73) et éliminé de la BCL avant même la dernière journée et la réception de l'Hapoel Jerusalem le mardi 26 janvier.