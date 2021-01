Basket - BCL (J06) : le Limoges CSP s'impose pour l'honneur face à l'Hapoel Jerusalem

Victoire pour l'honneur mais victoire tout de même ce mardi soir pour le Limoges CSP face à l'Hapoel Jerusalem. Déjà éliminés de la Basketball Champions League, les limougeauds ont remporté à Beaublanc leur dernier match de la phase de groupe 88 à 83.

Un Speedy Smith plus tranchant

Le club israélien était encore en course pour se qualifier mais il est tombé face à un bon Speedy Smith, auteur de 13 passes décisives et 10 points. A noter aussi les 19 points de Nicolas Lang et Jerry Boutsiele. Mais aussi les 17 points d'Hugo Invernizzi et les 12 points de Marcus Ginyard.

Et maintenant, Pau-Orthez à huis-clos

Prochain match pour Limoges le samedi 6 février à Beaublanc face à Pau-Orthez. Un classique du basket français que la LNB a imposé au club qui préférait le disputer plus tard afin de de donner une chance à son public d'y assister. Ce ne sera pas le cas mais cette rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.