Basket - BCL : le Limoges CSP revient de l'enfer pour s'offrir son 1er Top 16

Le Limoges CSP n'en a pas terminé de son aventure européenne cette saison. Les Limougeauds étaient pourtant très proche de la sortie ce mercredi sur le parquet de Ludwigsburg. Menés de 22 points pendant le 2e quart temps de leur match 3 des play in de la Basketball Champions League, les joueurs de Massimo Cancellieri n'ont pas baissé les bras et sont revenus peu à peu dans la rencontre pour finalement s'imposer après prolongation 94 à 96.

Bryce Jones, notre sauveur

Notamment grâce à son meneur Bryce Jones. Si le rookie Jayvon Graves (24 pts) a largement contribué à garder le CSP en vie, c'est son meneur de poche (26 pts) qui l'a emmené au paradis en étant énorme au scoring en prolongation. C'est d'ailleurs lui qui a mis le tir de la gagne au buzzer pour clôturer le score à 94-96 en faveur de Limoges qui débutera son Top 16 de BCL dès mardi sur le parquet de Galatasaray à Istanbul.

"A nous d'être ambitieux pour aller chercher encore plus"

La réaction de Mathieu Wojciechowski : "on n'a jamais abdiqué. On a toujours été concentré sur ce que l'on voulait faire. Même à -22, il n'y a pas eu de réaction négative ou de mecs qui ont paniqué ou complémentent peté un câble. On s'est dit que le match était long. Chacun a pu apporter son petit truc. On termine sur un shoot incroyable de Bryce. C'est génial. On s'offre une magnifique poule. A nous d'être ambitieux pour aller chercher encore plus".