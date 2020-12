Basket - BCL : un Limoges CSP diminué renoue avec la compétition sur le parquet d'Ankara

Après plus de 15 jours sans match officiel, le Limoges CSP renoue avec la compétition ce mercredi (18h) pour le compte de la 3e journée de la BCL. Face à Türk Télécom, l'un des gros bras de la compétition, l'entraineur Mehdy Mary va devoir faire sans ses deux meneurs. Ludovic Beyhurst a été contrôlé positif à la Covid à son retour de congé. Et DeMarcus Nelson est toujours aux Etats-Unis pour régler des problèmes familiaux.

Avec Phill Scrubb et Tim Crusol à la mène

"On fera sans ! On a Tim Crusol et on a Phill Scrubb qui est un arrière mais qui peut jouer meneur de jeu. C'est mieux de le faire jouer sur le poste 2 pour qu'il mette toute son énergie sur la création, là où il est très fort. Mais maintenant, il faudra qu'il l'associe un peu à la montée de balle" explique le coach du Limoges CSP pour qui faire défendre les meilleurs attaquants adverses, sera l'une des clés pour espérer faire un coup en Turquie.

"C'est une équipe très forte offensivement. Dans leur championnat ou en BCL. C'est une des équipes qui marque le plus de points. Donc le volet défensif sur leurs meilleurs attaquants me semble important. Et que nous, offensivement, on arrive à attaquer leurs attaquants !" explique le technicien limougeaud. Cibler ces joueurs pour les obliger à défendre et donc se fatiguer et donner des fautes afin de limiter leur temps de jeu.

On va là bas pour faire un coup - Hugo Invernizzi

Sachant que dans ces poules de quatre équipes, une victoire à l'extérieur serait un énorme coup mais le défi est de taille selon l'intérieur Hugo Invernizzi :"ça va être compliqué. On sait que c'est une très belle équipe. On va là bas pour faire un coup. Ca ne va pas être simple. A l'Hapoel, on a fait des bonnes choses mais on a été un peu courts. Il faudra essayer de faire la même performance sur les trois premiers quarts temps et à la fin de ne pas craquer."