Basket - BCL : une défaite sur le fil à Ankara pour le Limoges CSP

Pourtant privé de deux de ses meneurs, le Limoges CSP a tenu tête à Türk Telecom ce mercredi soir à Ankara. Mais les limougeauds ont perdu ce match de la 3e journée de la Basketball Champions League 76 à 73. Les joueurs de Mehdy Mary qui ont d'abord répondu offensivement pour rester au contact, avant de décrocher un peu dans le deuxième quart et de rentrer aux vestiaires avec neuf points de retard (42-39).

Philip Scrubb leur a tout fait mais cela n'a pas suffit

A la reprise, les pertes de balle ont été plus nombreuses mais Ankara n'en a pas tellement profité. L'écart était sensiblement le même à la fin du 3e acte (61-51). Une rencontre qui a pris une toute autre tournure dans les dix dernières minutes. Le Limoges CSP a défendu le plomb alors que Philip Scrubb (21 pts, 7 passes, 21 d'éval.), obligé d'assumer la mène une grande partie de la soirée, a livré un véritable festival. Drive, tir longue distance. La totale.

Un coup de sifflet auquel on ne s'attendait pas - Crawford Palmer

De quoi permettre à son équipe de passer devant à quatre minute du terme. Türk Telecom était alors dans les cordes et se fracassait inlassablement sur la défense d'un CSP qui a pris jusqu'à 5 points d'avance à une minute de la fin. Mais les limougeauds n'ont pas su tuer le match et une faute anti-sportive sifflée à Jerry Boutsiele a bien aidé les Turcs à revenir et finalement s'imposer sur un très gros tir longue distance. Rageant !

A écouter, la réaction du directeur sportif du Limoges CSP Crawford Palmer Copier

Une ou deux erreurs à la fin qui nous coutent cher et une ou deux décisions d'arbitre un peu bizarres- Nicolas Lang

A écouter, la réaction de l'arrière et capitaine du Limoges CSP Nicolas Lang Copier

Prochain rendez-vous pour le Limoges CSP le 19 décembre à Beaublanc face à Bourg-en-Bresse, leur seul match de championnat du mois de décembre.