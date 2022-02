Basket – Betclic Élite : l'Élan Béarnais à Limoges pour un Clasico qui s'est fait attendre

Du 23 janvier au 20 février, l'attente aura été longue pour les plus fervents supporters de l'Élan Béarnais et de Limoges qui attendaient le moment des retrouvailles, toujours relevées, que permet le Clasico. Le 110e du nom aura finalement lieu dans un Beaublanc plein à craquer, et c'est très bien comme ça, entre deux équipes qui depuis un mois et la date initialement programmée ont connu bien des péripéties.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'Élan sera au complet

Côté palois il a fallu faire tour à tour sans Justin Bibbins et Brandon Jefferson, les deux meneurs, avec à la clé des résultats en dents de scie, mais l'allant d'une qualification en quart de finale de Coupe de France grâce à un succès à Orléans, 77-70. La bonne nouvelle c'est que ce dimanche,tous les Béarnais seront aptes. Côté limougeaud, c'est la dégringolade, cinq défaites de rang (quatre en championnat et une élimination en Coupe), même si le coach italien du CSP assure qu'il a vu du mieux dans les dernières sorties de ses troupes. Limoges se rassure aussi en enregistrant le retour de CJ Massinburg, décisif depuis le début de la saison, et en tablant sur une adaptation un peu plus avancée du Letton Ingus Jakovics.

Limoges CSP / Élan Béarnais, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, et avant-match spécial dès 16h30 sur France Bleu Béarn Bigorre !