Basket – Betclic Élite : l'Élan Béarnais a un Clasico pour s'envoler

Ce dimanche, le Clasico retrouve son plus bel écrin : un Palais des Sports plein à craquer, plus de 7000 supporters en feu (et 70 fans limougeauds), ce qui n'avait plus été possible depuis mai 2019 et la victoire paloise 84 à 69 dans le 105e épisode de la plus grande rivalité du basket français. Cette fois, l'affrontement revêt également un enjeu au classement entre un Élan solidement ancré dans le top 4 – 16 victoires pour 9 défaites – et un CSP à la bagarre pour le top 6 (15 victoires, 11 défaites). Ajoutez à cela une soirée spéciale pour l'historique "Prési", Pierre Seillant, qui a tant fait pour faire entrer le Clasico dans la légende, et vous obtenez un rendez-vous qui promet d'être électrique.

Jérémy Leloup, capitaine de l'Élan Béarnais : "Ça peut faire un très beau Clasico" Copier

Cette fois, Jefferson est là

Sur le parquet, l'Élan a une revanche à prendre, les Vert et Blanc battus de 10 points à l'aller (85-75), et menés 56 victoires à 53 (et 1 match nul) dans l'histoire des Clasico. Depuis ce match aller, disputé fin février, la confiance des Béarnais est remontée en flèche, grâce à une série de sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues... et le souvenir que la dernière équipe à avoir battu l'Élan, c'est Limoges, justement.

Contrairement à la dernière fois, Eric Bartecheky pourra compter sur Brandon Jefferson, tout sauf un détail. Le Texan est le meilleur marqueur du championnat, plus de 18 points en moyenne par match, et sort de deux prestations majuscules face au Mans et à Strasbourg. L'Élan pourrait aussi avoir un avantage de taille et de puissance dans la raquette avec Vitalis Chikoko et Hamady Ndiaye. Les pivots sont de mieux en mieux servis par leurs partenaires et l'équipe capable de beaucoup plus varier son jeu ces derniers temps, tout sauf un hasard avec l'embellie constatée et la série d'invincibilité en cours.

Élan Béarnais / Limoges CSP, coup d'envoi à 18 heures ce dimanche, avant-match dès 17h30, et match en intégralité à vivre avec France Bleu Béarn Bigorre !