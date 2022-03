Basket – Betclic Élite : l'Élan Béarnais de retour au championnat face au Mans

L'Élan Béarnais se verrait bien surfer sur l'euphorie, ou en tout cas la bonne dynamique, née de la qualification pour la finale de la Coupe de France ce week-end, face au Mans ce mercredi soir au Palais des Sports. Un duel face à un adversaire direct pour accrocher un strapontin dans le top 4 du championnat. L'enchaînement des matchs – 13 au minimum en 8 semaines – et l'absence possible de Brandon Jefferson, affecté ce mardi par la disparition de son grand-père, incitent à la prudence face à un adversaire lui-même diminué par les blessures de son capitaine Terry Tarpey, de Kaza Kajami-Keane, et de Scott Bamforth (compensée par le pigiste médical Brynton Lemar). Lors des premiers matchs de cette 25e journée, Strasbourg, Nanterre et Dijon, tous candidats au top 8 sont tombés, autant dire que l'opération pourrait être belle pour les Palois. À condition bien sûr d'enquiller une 15e victoire cette saison, face à une équipe que l'Élan avait battu à l'aller, après prolongation (100-106).

Élan Béarnais / Le Mans, coup d'envoi à 20 heures ce mercredi soir, à vivre en intégralité, dès 19h45 pour l'avant-match avec France Bleu Béarn Bigorre !