Basket – Betclic Élite : l'Élan Béarnais "nouveau" déjà attendu

L'Élan Béarnais version CSG va fouler pour la première fois un parquet de Betclic Élite, et quel parquet, celui du Palais des Sports pour lancer sa saison face à la JL Bourg. Eric Bartecheky et sa troupe sont déjà attendus.

Pour la première fois depuis la saison 2016/2017 l'Élan pourra lancer son championnat sur son parquet, au Palais des Sports. À l'époque déjà, Eric Bartecheky et Vitalis Chikoko étaient là, tous deux sont partis pour mieux revenir. L'Élan depuis la prise de pouvoir du groupe américain CSG entend ouvrir un "nouveau chapitre", alors, pour donner aux supporters et surtout aux amateurs plus distants l'envie de suivre l'aventure, mieux vaut ne pas manquer la mise en route ce samedi soir face à la JL Bourg (20 heures).

Un effectif rodé à la Betclic Élite

L'objectif minimal fixé par les dirigeants est celui d'un top 8 qui permettrait au club de retrouver l'Europe, et de confirmer ses envies de grandir, vite (cette année le budget sera de plus de 7 millions d'euros, avec une masse salariale d'environ 1,5 millions d'euros). À côté des recrutements très clinquants incarnés par Monaco et l'ASVEL, l'Élan a cherché à minimiser les prises de risques, tous les nouveaux arrivants connaissent déjà le championnat de France : Vitalis Chikoko – qui lui connaît même la maison –, Brandon Jefferson, Gregor Hrovat, Giovan Oniangue et Dominique Archie. Le club repartira aussi avec son meneur de poche Justin Bibbins, Gérald Ayayi, Hamady Ndiaye, le capitaine Jérémy Leloup mais également le jeune Marco Lasserre (19 ans) qui a signé à l'intersaison son premier contrat pro.

Greg Heuss avant la reprise : "On aimerait que les résultats soient immédiats, mais on sait que c'est un processus qui va prendre du temps" Copier

Eric Bartecheky avant la reprise : "Pas encore tout à fait prêts" Copier

Giovan Oniangue avant la reprise de la saison : "Il ne faut plus considérer ce qui est ancien" Copier

Vitalis Chikoko avant la reprise : "Je n'ai pas hésité longtemps" Copier

Élan Béarnais / JL Bourg, à vivre ce samedi soir en intégralité, dès 20 heures, avec France Bleu Béarn Bigorre !