Basket - Betclic Elite : l'Elan Béarnais termine l'année en fanfare face à Roanne (109-105)

Le dernier match de l'année de l'Elan Béarnais, un match de fêtes, ne pouvait pas être tout à fait comme les autres. Retardé, d'abord, après la survenance du cas positif de Gregor Hrovat à l'Elan, et de la situation de cas contact d'Hamady Ndiaye. Le coach roannais Jean-Denys Choulet a posé une réserve avant le match qui a finalement démarré avec 5 bonnes minutes de retard.

La renaissance de Chikoko

Un match marqué par le retour à son meilleur niveau de Vitalis Chikoko, indispensable et récompensé avec 26 points. Le capitainte Jérémy Leloup, avec un double-double (11 points, 10 rebonds) a donné le ton dans l'agressivité. Jefferson (24 points) et Bibbins (20 points), on permis à l'Elan de s'offrir sa plus belle performance offensive de la saison.

