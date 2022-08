Basket - Betclic Élite : l'Élan Béarnais tient sa première recrue avec le meneur Michael Stockton

Michael Stockton a porté les couleurs de Cholet entre 2019 et 2021, et en a même été le capitaine.

Voilà le nom d'une première recrue pour l'Élan Béarnais, à un gros mois de la reprise du championnat. Michael Stockton, meneur américain de 33 ans, 1m85, portera le maillot des Vert et Blanc la saison prochaine. Ces derniers mois à Champagne-Basket, il tournait à 11,8 points et 6,6 passes décisives (3e du championnat) par match pour une évaluation de 15,4. Auparavant, le fils de John Stockton (légende des Utah Jazz, de la Dream Team 1996, membre du Hall of Fame) a aussi porté les couleurs de Cholet entre 2019 et 2021, et en est devenu le capitaine et un joueur emblématique. Il sera donc une pièce maitresse du cinq majeur de l'Élan Béarnais, dès la réception de Strasbourg au Palais des Sports le 24 septembre prochain.