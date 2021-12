Basket – Betclic Élite : un dernier effort pour l'Élan Béarnais face à Roanne

Plus qu'un match, et les joueurs de l'Élan Béarnais et du reste du championnat bénéficieront de quelques jours de repos. Avant cela donc, il faut "terminer la mission" selon les mots du toujours sage Hamady Ndiaye. L'expérimenté pivot de l'Élan rappelle que dans ce contexte d'entre-fêtes, c'est souvent l'équipe qui reste la plus concentrée qui l'emporte. Pour les Palois (5e), cela signifierait un neuvième succès depuis le début de la saison, de quoi attaquer sereinement 2022. Mais gare à la Chorale (10e) et à son chef de chœur, Jean-Denys Choulet, qui voudrait bien empêcher les Vert et Blanc de signer un 4/5 en décembre, et rejoindre les Metropolitans au rang des tombeurs de l'Élan.

Élan Béarnais / Roanne, coup d'envoi à 20 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !