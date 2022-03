Basket – Betclic Élite : victoire poussive de l'Élan Béarnais face au Portel (75-70)

Victoire précieuse pour l'Élan Béarnais face au Portel, ce lundi soir au Palais des Sports, 75-70. Les Vert et Blanc restent dans le top 8 et ne sont plus qu'à une victoire de la 4e place, mais rien ne fut simple pour y parvenir. Les Palois ont compté jusqu'à dix points d'avance dans le premier acte, mais ont complètement flanché entre la fin du 2e quart-temps, et l'entame du 3e. Ils se sont retrouvés menés 55-62 au moment d'attaquer les dix dernières minutes. À ce moment-là, grâce à une défense à nouveau souveraine, les Béarnais ont collé un 10-0 à leur adversaire pour reprendre les commandes, et finalement résister au retour des Nordistes en fin de match. Poussif donc, mais précieux. Pour son retour à la compétition, Brandon Jefferson termine avec 16 points, 8 passes décisives et 2 interceptions MVP du match (18 d'évaluation). L'Élan reste 7e au classement et ce rendra dès ce vendredi soir à Champagne Basket pour tenter d'amorcer une série positive.

La réaction du coach Eric Bartecheky : "À l'image de notre équipe, on a du mal à trouver de la régularité Copier

La réaction du pivot Hamady Ndiaye : "Être agressifs nous aide à avancer" Copier