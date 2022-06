Basket - BLMA : Diandra Tchatchouang met un point final à sa carrière

A 31 ans, l'internationale tricolore Diandra Tchatchouang a décidé de mettre un terme à sa carrière, handicapée par une blessure et des douleurs au genou, depuis plusieurs mois.

Diandra Tchatchouang aura marqué l'histoire de Montpellier, de Bourges et de l'équipe de France

La boucle avait été bouclée, l'histoire est désormais terminée. Alors qu'elle avait démarré sa carrière professionnelle à Montpellier, en 2011, l'internationale française Diandra Tchatchouang vient d'y mettre un terme, une semaine après avoir soufflé ses 31 bougies.

La saison blanche qu'elle vient de connaître, en raison de "lésions nouvelles au niveau du genou" et la sixième opération qu'aurait nécessité sa blessure ont convaincu l'emblématique capitaine héraultaise de stopper définitivement l'aventure, explique le club dans un communiqué.

Championne de France en 2015 et 2018 avec Bourges, la native de Seine-Saint-Denis a aussi remporté la Coupe d'Europe en 2016, alors que quatre coupes de France ont aussi été déposées dans sa salle des trophées, dont la dernière du BLMA, en 2021.

Médaillée de bronze aux JO de Tokyo, l'été dernier, Diandra Tchatchouang a aussi été médaillée d'argent à quatre reprises avec les Bleus, entre 2013 et 2021, lors des championnats d'Europe. Elle s'est par ailleurs hissée dans le Top 10 des joueuses à avoir disputé le plus de rencontres sous le maillot des Gazelles, inscrivant plus de 700 points.

Combattante sur le terrain, engagée en dehors, Diandra Tchatchouang ne manque pas d'idée ni de projet et devrait se consacrer à en développer de nouveaux, dans les prochains mois. Elle a notamment fait naître Study Hall 93, en 2019. Une association visant à soutenir les jeunes de la Courneuve dans leurs apprentissages scolaires. Elle a aussi créé Take Your Shoot, un rendez-vous annuel de sensibilisation à la pratique de son sport, pour les jeunes basketteuses en herbe ou pour celles qui voudraient le devenir.