Basket : Boris Diaw va quitter les JSA Bordeaux

Boris Diaw annonce sur twitter ce mercredi qu'il quittera les JSA Bordeaux à la fin de la saison. Président depuis 8 ans d'un club qui a été relégué en nationale 2, Boris Diaw est déçu du parcours. Il visait la pro A. Le capitaine de l'équipe de France de basket arrêtera au mois de juin.

Boris Diaw ne sera plus président des JSA Bordeaux à partir du 1er juillet. Le capitaine de l'équipe de France de basket l'annonce dans une lettre publiée sur son compte twitter.

Un club qui n'a pas atteint les ambitions de son président

Quand il est arrivé à la tête des "Jeunes de Saint-Augustin" en juin 2010, Boris Diaw rêvait de pro B à très court terme et de pro A dans les 3 ans. En 2012, les JSA accèdent aux play off de la pro B, et puis plus rien. Le club n'a cessé d'être rétrogradé, en nationale 1 puis en nationale 2 en 2016. C'est la 4ème division du basket français. Alors que les JSA avaient tout pour briller à Bordeaux avec un palais des sports rénové, ce nouvel écrin ne leur a pas permis de remonter. Le joueur de NBA, président, est pessimiste pour l'avenir, c'est la raison pour laquelle il préfère arrêter les frais.