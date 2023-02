Basket, Boulazac 3ème de Pro B après son succès face à l'ASA

L'actualité sportive périgourdine, marquée, ce weekend du 11 et 12 février 2023 par le duel Boulazac, Antibes en Top 12 de gymnastique artistique, par le succès et la belle opération de Bergerac en National 2 de football, par la victoire de Bergerac chez l'avant dernier de Nationale Une Féminine de handball, par le derby de Nationale 2 de rugby entre le CAP et Limoges, par la série de victoires qui continue pour l'USB en Fédérale Une de rugby, sans oublier tous les résultats en Fédérale 2 et 3.

Basket, ProB, Boulazac récupère la 3ème place

Boulazac bat l'Alliance Sport Alsace lors de la 20ème journée de Pro B de basket - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 87-79 Alliance Sport Alsace. Ce samedi 11 février 2023, le Boulazac Basket Dordogne avait donné rendez-vous à son public et à ses supporters, pour ce match de la 20ème journée de Pro B. Un dernier match au Palio, avant de disputer le 8ème de finale de la Coupe de France, mercredi à Strasbourg et surtout avant la finale de la Leaders Cup, qui se tiendra à Saint-Etienne et que les hommes d'Alexandre Ménard, disputeront face à Angers. Cette victoire face aux alsaciens, lors d'un match bizarre, disputé sur un faux rythme. Boulazac écrase le premier quart temps, 32 à 9 avant de perdre les trois suivants. Les périgourdins ont joué avec le feu jusqu'au bout face à des alsaciens privés de deux bons éléments, qui n'ont jamais baissé les bras. Boulazac avait peut-être la tête ailleurs, car la finale de Leaders Cup approche à grand pas. Avec ce succès, le Boulazac Basket Dordogne prend la 3ème place du classement de Pro B, à une victoire seulement du leader, Chalon sur Saône. Statistiques du match site LNB . Classement Pro B site LNB .

Football, N2, victoire et belle opération pour Bergerac

Bergerac s'impose 4 à 1 sur la pelouse de Romorantin et fait la belle opération du jour. - Bergerac Périgord Football Club

Romorantin 1-4 Bergerac. Samedi 11 février 2023, le Bergerac Périgord Football Club était en déplacement pour le compte de la 18ème journée de National 2. Après sa défaite à domicile face aux Herbiers de Vendée, la réaction bergeracoise ne s'est pas fait attendre longtemps. Hier soir, les hommes d'Erwan Lannuzel ont dominé la rencontre, ont été inspirés et efficaces en attaque. Ils ont tout fait y compris marquer le but de Romorantin. Bergerac réalise la très belle opération de la journée, puisque dans le même temps, le leader, Goal FC qui menait 2 à 0 à Nantes se fait reprendre dans les dix dernières minutes, pour se contenter d'un match nul. Bergerac revient à 2 points du leader à la 3ème place du classement du Groupe D de National 2. Résultats et classement site FFF .

Football, N2, défaite de Trélissac à Bourges

Bourges 2-1 Trélissac. Samedi soir, les trélissacois étaient en déplacement à Bourges, un club qui lutte pour son maintien. Les trélissacois ont été battu 2 buts à 1. Un petit coup d'arrêt pour le Trélissac FC qui doit encore batailler pour se maintenir en National 2. Résultats et classement site FFF .

Football, les résultats en Ligue Nouvelle Aquitaine

Régional 1, Poule B : Cognac 1-2 Boulazac. Mérignac-Arlac 4-2 Mussidan/Saint-Médard. Saint Médard 1-0 Trélissac(2). Résultats et classement site FFF .

Régional 2, Poule D : Jarnac 1-3 Nontron/Saint-Pardoux. Limens/Saint-Astier 2-0 Saint Emilion. Résultats et classement site FFF .

Régional 2, Poule E : Sainte Hélène 0-3 Sarlat Marcillac. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule E : Jugeals Noailles 5-0 Chancelade-Marsac. Résultats et classement site FFF .

Régional 3, Poule F : Saint Yrieix 2-0 Périgord Centre. Résultats et classement site FFF .

Régional 1 Féminine : Gradignan 4-1 Trélissac. Résultats et classement site FFF .

Rugby, N2, le CAP gagne son derby face à Limoges

Les capistes affrontent Limoges pour le derby de Nationale 2 au stade Francis Rongièras. - Mathieu Durand, resp. communication CAP Rugby

Périgueux 26-10 Limoges. 16ème journée de Nationale 2 de rugby et un derby au menu du CAP qui recevait, ce dimanche 12 février 2023, dès 15h30, le club de Limoges. Les capistes souhaitaient conserver leur invincibilité à domicile, et rester invaincu depuis la phase retour du championnat. C'est chose faite ! Périgueux plus leader que jamais dans sa poule de la Nationale 2 de rugby. Le CAP a battu Limoges hier après midi 26 à 10. Deux essais de chaque côté au bout d'un match ouvert. Périgueux plus solide, malgré des fautes, s'est imposé logiquement et à cherché un troisième essai jusqu'au bout. Limoges a de son côté laissé beaucoup de points au pied. Résultats complets et classement.

Rugby, Fédérale 1, Bergerac poursuit sa belle série

Bergerac poursuit sa série de victoires, la 6ème c'était face à Barbezieux Jonzac. - Thibault Chauvin, correspondant USB

Bergerac 30-23 Barbezieux-Jonzac. Pour cette 16ème journée de Fédérale Une, les bergeracois ont joué en soirée, hier, samedi 11 février 2023. Un essai bergeracois inscrit à la demi-heure de jeux permet de virer en tête à la mi-temps, 16 à 9. Sans jamais se faire peur, ni sans dominer outrageusement la rencontre, les bergeracois vont cafouiller leur rugby en deuxième mi-temps et laisser les adversaires revenir dans la rencontre et obtenir le point de bonus défensif. C'est le seul bémol à cette belle soirée au stade Gaston Simounet. Bergerac signe ainsi une 8ème victoire cette saison, la 6ème consécutive. L'USB a bien négocier ses deux matchs de suite à domicile. Il en reste un troisième, et pas des moindres, puisque face au leader, Langon. Ce sera la semaine prochaine. Rémi Escudier, le coach bergeracois évoque son match face à Barbezieux-Jonzac et sur la prochaine échéance à domicile. Résultats complets . Classement de la Poule 4 .

Rugby, Fédérale 2, Belvès retrouve des couleurs face à Vichy

Belvès sur sa pelouse, bat Vichy en Fédérale 2 de rugby. - Christian Lacombe

Belvès 40-16 Vichy. Ce dimanche 12 février 2023, match de la 16ème journée, les sangliers de Belvès recevaient le club de Vichy. Les Belvèsois ont su réagir après leur lourde défaite en déplacement à Beaumont de Lomagne. Ce dimanche, c'est Vichy qui fait les frais de cette belle réaction. Un 9ème succès de la saison. Belvès reste la deuxième meilleure équipe à domicile dans cette Poule 4 de Fédérale 2. Résultats complets et classement .

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats des périgourdins

Sarlat 45-5 Argentat

Le Bugue 16-43 Vergt

Union Saint-Astier/Neuvic 31-13 Lalinde

Nontron 24-30 Le Lardin/Saint Lazare Résultats et classement Fédérale 3, Poule 15 .

Handball, N1F, précieuse victoire des bergeracoises

Les bergeracoises s'imposent à l'extérieur à Bordes, chez l'avant dernier de Nationale Une Féminine. - Michel Cassier, manager et coach BPPHB

Bordes 28-30 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi 11 février 2023, le long déplacement de Bergerac à Bordes était important pour les deux équipes. Pour Bordes, avant dernier au classement de Nationale Une Féminine, il fallait absolument gagner ce match de la 16ème journée, car les trois derniers descendront à la fin de la saison. Les bergeracoises font donc un pas de plus vers le maintien, même si mathématiquement rien est fait et que la suite s'annonce délicate avec les déplacements à Montluçon et à Bruguières, deux équipes classées juste derrière Bergerac au classement. Lors de cette rencontre à Bordes, il y avait de la tension dans l'air, d'où pas mal de fautes de mains et un suspens maintenu jusqu'au bout, pour finir par obtenir une 7ème victoire, synonyme pour l'instant, d'une belle 4ème place dans un championnat encore très serré, très indécis et où avec deux défaites de suite, vous pouvez dévisser au classement. Résultats complets et classement site FFHB .

Gymnastique TOP12, Boulazac et Antibes, dos à dos

L'équipe masculine de gymnastique artistique des enfants de la Dordogne à Boulazac - Club de gymnastique boulazacois

Boulazac 24-24 Antibes. Samedi 11 février, les enfants de la Dordogne, le club de gymnastique artistique de Boulazac recevait le club d'Antibes, pour son dernier match du TOP12, le championnat de France élite des clubs. Une victoire et le club boulazacois aurait pu atteindre les demi-finales. Ce qui, pour un club promu, de retour au sein de l'élite de la gymnastique française, aurait constitué un bel exploit. Avec ce match nul, le maintien est assuré, mais la qualification en demi-finale est remise en question. Il faudra attendre le résultat du match, Antibes, Orléans le 25 février prochain.

POULE 2 1re journée 19/11/2022 Boulazac 28-20 Orléans Barres parallèles, anneaux, sol 2e journée 26/11/2022 Antibes 28-20 Boulazac Barres parallèles, anneaux, sol 3e journée 17/12/2022 Orléans 28-20 Antibes Barres parallèles, anneaux, sol 4e journée 28/01/2023 Orléans 21-27 Boulazac Saut, cheval d’arçons, barre fixe 5e journée 11/02/2023 Boulazac 24-24 Antibes Saut, cheval d’arçons, barre fixe 6e journée 25/02/2023 Antibes - Orléans Saut, cheval d’arçons, barre fixe.

Duathlon de Trélissac, belle course, mais moins de participants

L'équipe organisatrice du duathlon, membres de l'Entente Cycliste Coulounieix-Chamiers. - Serge Joubert, président du club organisateur

Ce dimanche 12 février 2023, c'est à 9h que fut donné le départ de la 5ème édition du Duathlon Vert, dans les bois des Maravals, un départ depuis la salle Tréma, au stade Firmin Daudou. Une organisation de l'Entente Cycliste Coulounieix-Chamiers et de son président, Jean Joubert. Habituellement c'est à l'automne que se déroule cette course et pour divers raisons, elle a été déplacée à aujourd'hui. En pleine vacances scolaire, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure des dates, aussi la participation en a souffert. Mais la qualité du parcours et des participants ont fait oublier les absents. Ecoutez Serge Joubert nous donner les classements en individuel, mixte et en duo. La prochaine édition devrait retrouver sa date habituelle, vers octobre 2023, mais le lieu du duathlon n'est pas encore choisi.

