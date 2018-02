Boulazac, France

Les basketteurs de Boulazac se préparent ! Avant de se déplacer à Villeurbanne, en championnat ProA, samedi 3 mars, les Périgourdins affrontent Vichy/Clermont (ProB) ce lundi soir à 18h30 à Tulle, en Corrèze. "Un match d'entraînement" pour Claude Bergeaud, l'entraîneur du BBD. "On ne va pas cramer nos joueurs, on ne va pas mettre des garçons 30-35 minutes sur le terrain". Claude Bergeaud devrait en profiter pour réviser les systèmes de jeu. "On va travailler nos schémas de défense et s'adapter à l'attaque de l'adversaire, qu'on ne connait pas bien" continue le coach Périgourdin, avant d'attaquer la dernière ligne droite du championnat (6 victoires, 14 défaites). Boulazac affrontera Vichy/Clermont sans ses deux intérieurs Aurélien Salmon, blessé au mollet et Eloy Vargas, retenu en sélection avec la République Dominicaine.

Claude Bergeaud et le staff du Boulazac Basket profiteront également du début de semaine pour tester Shawn James. Un intérieur Américain de 35 ans mis à l'essai par le club jusqu'à mercredi. L'ancien vainqueur de l'Euroligue a trois jours pour passer une batterie de tests physiques et tenter de convaincre l'entraîneur du BBD de l'intégrer à l'équipe. "On veut qu'il nous apporte sa verticalité en défense" détaille Claude Bergeaud.