Basket - Boulazac Basket Dordogne : la billetterie des play-offs ouvre ce jeudi !

Le premier match des play-offs aura lieu le vendredi 26 mai pour Boulazac. La billetterie ouvre ce jeudi 26 mai.

Il reste encore un match ce vendredi 19 mai pour conclure la saison régulière mais le Boulazac Basket Dordogne est d'ores et déjà assuré de jouer les play-offs pour la troisième fois d'affilée. Si l'adversaire du BBD n'est pas encore connu, on sait que le match aller se jouera à 20h ce vendredi 26 mai au Palio de Boulazac.

De 11 à 35 euros

Les places pour ce quart de finale sont mises en vente ce jeudi 18 mai à partir de 14h au Palio. La vente est ouverte à tous mais les abonnés et les partenaires peuvent réserver leur place habituelle en priorité et à un tarif préférentiel jusqu'au lundi 22 mai, midi. Les étudiants et les enfants bénéficient eux aussi de tarifs préférentiels.

Les tarifs varient de 11 à 35 euros. 2ème niveau : 11 euros. Grande tribune : 14 euros. 1er niveau : 19 euros. Carré Or : 30 euros. Loge : 35 euros.