Basket, Boulazac Coleader de Pro B après sa victoire face à Antibes

Près de 3700 spectateurs ont assisté, ce mardi soir, à la vingtième victoire du Boulazac Basket Dordogne. Boulazac a battu Antibes 83 à 68. Les antibois n'ont pu vraiment inquiéter le BBD que l'espace d'une mi-temps. Ils vont s'éteindre petit à petit au retour des vestiaires, face à la profondeur de banc des boulazacois. Le BBD s'offre ainsi une fin de saison régulière passionnante avec la première place en ligne de mire.

ⓘ Publicité

Une première mi-temps très accrochée

C'est Antibes qui réalise le meilleur début de rencontre. Boulazac court après le score durant tout le premier quart temps, qu'il perd 23 à 13. On craint alors que l'enjeu crispe les boulazacois et qu'ils ne supportent pas la pression. Mais on se sent vite rassuré car les hommes d'Alexandre Ménard réagissent vite et dès le deuxième quart temps qu'ils remportent 21 à 14. En retournant aux vestiaires, les locaux sont toujours menés, mais pas dominés, ni dépassés. Ils montrent de l'envie. Antibes mène à la pause 37 à 34 face à Boulazac.

Une deuxième mi-temps dominée par le BBD

Ce soir, Bathiste Tchouaffé a réalisé un grand match, il était particulièrement en réussite à 3 points et sera le meilleur marqueur boulazacois, devant Nic Moore, dont l'influence et l'efficacité se feront davantage ressentir en deuxième mi-temps. Olivier Cortale et Clément Cavallo vont fortement s'employer en défense et vont réaliser un bon match dans ce registre. Sané, victime d'une blessure à la tête sera préservé par son coach. Mais on peut parler de victoire collective et surtout saluer l'envie et la détermination des basketteurs boulazacois qui veulent vivre une grande chose en cette fin de saison régulière. Boulazac est désormais, 2ème, à égalité de victoires que le nouveau leader, Chalon Sur Saône et de Saint Quentin, le troisième, chez qui le BBD se rendra vendredi pour la 29ème journée de Pro B. Boulazac jouera les play-offs ça on en est certain, mais le BBD peut encore accrocher le titre de champion et la première place synonyme de montée direct en Elite. Statistiques du match, site LNB . Classement de ProB, site LNB .