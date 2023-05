Basket, Boulazac connait son adversaire en play-offs, ce sera Antibes

Voici ce qui fait l'actualité sportive de ce weekend des 12, 13 et 14 mai 2023, résumée dans votre "Sport en Périgord, le Mag" de ce dimanche 14 mai 2023. Retenons donc, en football, le maintien assuré de Trélissac en National 2, alors que Bergerac est en plein doute, désormais pour la montée en National. Retenons aussi, le doute qui s'installe, peut-être, au sein du Boulazac Basket Dordogne à l'approche des play-offs, ce sera vendredi prochain, un quart de finale, aller, face à Antibes au Palio. Boulazac a perdu à Lille, lors de la dernière journée de la phase régulière du championnat de Pro B de basket. Dans l'actu également, la fin de saison pour le Bergerac Périgord Pourpre Handball, qui termine par une défaite son championnat de Nationale Une Féminine de handball. Enfin, ce dimanche, c'est le rugby qui nous tenait en haleine, avec le match capital pour la saison capiste en Nationale 2, il lui fallait gagner ce match retour au stade Francis Rongièras, face à Bédarrides. Mais Périgueux n'était pas la seule équipe de rugby périgourdine à espérer un bon sort, nos deux rescapés de Fédérale 3, disputaient, ce dimanche après-midi, leurs 16ème de finale, aller, l'un, Vergt, à domicile, l'autre, Sarlat, à l'extérieur. Sur tout cela, et sur tous les résultats football, basket et Coupe de Dordogne de handball, nous revenons dans votre magazine des sports.

ⓘ Publicité

loading

Basket, ProB, Boulazac, retour sur la défaite à Lille

Il faudra un Palio bien garni, vendredi 19 mai 2023, à 20h pour soutenir le Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Xavier Dalmont

Lille 81-74 Boulazac. Le Boulazac Basket Dordogne termine finalement à la cinquième place et rencontrera vendredi prochain le club d'Antibes en quart de finale aller des play-offs de Pro B de basket. Vendredi 12 mai 2023, Boulazac s'est incliné à Lille 81 à 74, lors de la 34ème et ultime journée et a donc perdu une place au classement. C'est Lille qui termine devant.

Dominés aux rebonds, les boulazacois ont perdu le fil du match, après une bonne entame. C'est un curieux match finalement, qu'il est difficile de résumer et d'analyser. Boulazac gagne 2 quarts temps, fait nul dans le 3ème et pourtant il perd le match. Il faut dire qu'il passe complètement à côté du 2ème quart temps. Sané manque cruellement sous les paniers, et le BBD a été dominé aux rebonds. Le Boulazac Basket Dordogne termine sa saison régulière sur 3 revers consécutifs, il n'a gagné qu'une seule des six dernières rencontre. Inquiétant avant de disputer son quart de finale, aller, au Palio, vendredi prochain, face à Antibes. Même si l'on peut considérer que le BBD a un petit ascendant psychologique sur une équipe antiboise qu'il a battu par deux fois dans la phase régulière, victoire à Antibes, 83 à 72 le 4 novembre 2022, lors de la 4ème journée de Pro B et battu au Palio, le 11 avril 2023 pour le compte de la 28ème journée, une victoire nette 83 à 68. Mais attention, Antibes arrive, avec une série de deux victoires consécutives.

Statistiques du match, site LNB . Classement final de Pro B, site LNB .

Saint Quentin est champion de Pro B et accèdera à la Bétlic Elite, la saison prochaine. Saint-Vallier et Quimper sont relégués en Nationale 1. Voici les affiches des quarts de finale des play-offs, Boulazac face à Antibes, Chalon sur Saône face à Angers, Chalon-Reims face au Vichy-Clermont, Lille face à Orléans.

loading

loading

Basket, bilan de saison en Régional, des clubs périgourdins

Pré-Nationale Masculine, l'AOL Basket Périgueux termine sa saison à la 7ème place sur 12, avec 29 points, soit 9 victoires et 11 défaites. Résultats et classement final, site FFBB .

Régionale 2 Féminine, Le Lardin Basket Club termine 8ème sur 10 et le Dordogne Sud Basket-Bergerac termine 9ème. Le Lardin totalise 23 points, 5 victoires et 13 défaites, Bergerac totalise 22 points, 4 victoires et 14 défaites. Via ce lien sur FFBB , le classement final et les affiches des demi-finales pour le titre.

Régionale 2 Masculine, le Boulazac Basket Dordogne(2) termine 1er de la poule B avec 42 points, 20 victoires et 2 défaites et coiffe sur le fil, le club de Cenon. Le BBD(2) accède à la Régionale 1 et jouera les demi-finales pour le titre de Champion de Régionale 2. Saint Front de Pradoux termine 7ème sur 12 avec 31 points, 9 victoires, et 13 défaites. Résultats et classement final et affiche des demi-finales, site FFBB .

Régionale 3 Féminine, Périgueux-Sanilhac Basket (SAS) termine 1er de la poule B, avec 31 points, 15 victoires et 1 seule défaite. L'ASPTT Grand Périgueux termine 2ème, avec 29 points, 13 victoires et 3 défaites. Bassillac termine 6ème, Issac finit à la 7ème place et le Lardin Basket Club(2) termine 10ème et dernier. Périgueux-Sanilhac Basket monte en Régionale 2 et jouera les demi-finales pour le titre de R3. Résultats et classement final et affiche des demi-finales, site FFBB.

Football, N2, Bergerac grille un gros joker pour la montée

Bergerac se contente du nul 2 à 2 à Moulins Yzeure en National 2 de football - Bergerac Périgord FC

Moulins Yzeure 2-2 Bergerac Périgord FC. Le vendredi 12 mai 2023, Bergerac jouait en match avancé de la 28ème journée de National 2 de football, sur la pelouse d'un club déjà condamné, Moulins Yzeure. Alors que les bergeracois entament de la meilleure des manières cette rencontre capitale dans l'optique de la montée, ils ouvrent le score à la 29ème minute et font même le break à la 52ème. Véritable tournant dans la rencontre, Bergerac se voit sanctionné d'un carton rouge et réduit à dix à la 69ème minute. Sur le coup franc qui suit, Bergerac encaisse un but à la 70ème minute et l'égalisation de Moulins Yzeure intervient à la 79ème minute. Une vraie douche froide pour les bergeracois, qui restent sur 4 matchs sans défaites, mais qui piétinent avec 1 succès pour 3 nuls consécutifs. Bergerac se retrouve 3ème avec 47 points, soit 2 de retard sur le leader Vendée les Herbiers et 1 point derrière Goal FC. Il reste 2 journées à jouer, le 27 mai prochain, Bergerac se rendra à Andrézieux chez un club qui jouera sa survie et recevra Vierzon déjà condamné pour la dernière journée. Vendée les Herbiers recevra son dauphin, Goal FC, lors de la 29ème journée. Bergerac n'a plus qu'à souhaité un nul entre ses deux adversaires. Résultats complets et classement, Groupe D, National 2, site FFF.

loading

Football, Trélissac valide son maintien en National 2

Trélissac impressionne en cette fin de saison et valide son maintien en National 2 - Trélissac FC

Trélissac 3-0 Angers. Le Trélissac Football Club réalise une fin de saison remarquable, avec un cinquième match sans défaite, un excellent bilan d'un nul et de 4 victoires consécutives. Avec ce 12ème succès, Trélissac valide son maintien en National 2, dans un Groupe D très serré, lors d'une saison de tous les dangers avec les 5 derniers de chaque groupe qui descendent en National 3, plus les deux plus mauvais 11ème. On peut presque avoir des regrets côté trélissacois d'un réveil, un peu trop tardif pour pouvoir jouer la montée, car l'équipe se retrouve 4ème avec 44 points, à 5 ponts seulement du leader et à égalité de victoires avec Bergerac. Les trélissacois ont du attendre les vingt dernières minutes du match pour concrétiser leurs occasions, buts à la 72ème, 75ème et 84ème minute de la rencontre. Il y a du y avoir des cris de joie dans les vestiaires du stade Firmin Daudou. C'est maintenant, sans pression, que les trélissacois vont disputer leurs deux derniers matchs, à Angoulême, le 27 mai prochain et à domicile face à Nantes, relégable. Résultats complets et classement National 2, Groupe D, site FFF.

loading

Football, les résultats des clubs périgourdins en Régional

Régional 1, Poule B : J24/26, Isle sur Vienne 1-3 Trélissac(2). Boulazac 1-1 Cognac. Mussidan/Saint Médard Saint Pantaléon. Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, Poule B, site FFF.

Régional 2, Poule D : J21/22, Nontron/Saint Pardoux 3-0 Jarnac Sports. Limens/Saint Astier Saint André Cubzac.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule D, site FFF.

Régional 2, Poule E : J21/22, Sarlat Marcillac 2-1 Prigonrieux. Bergerac(2) Bègles. Cestas(2) Bergerac la Catte.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 2, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule E : J21/22, Trélissac(3) 2-3 Brive. Mareuil/Verteillac Châteauneuf/Neuvic. Chancelade/Marsac Jugeals/Noailles. Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule E, site FFF .

Régional 3, Poule F : J21/22, Ruelle 2-1 Ribérac. Périgord Centre FC 4-3 Saint Yrieix. Saint Junien 0-0 Coulounieix-Chamiers. Résultats complets, site FFF . Classement Régional 3, Poule F, site FFF.

Régional 3, Poule H : J21/22, Montpon/Ménesplet Blanquefort. Gensac/Montcaret Lormont.

Résultats complets, site FFF. Classement Régional 3, Poule H, site FFF.

Régional 1 Féminine : J25/26, Limoges FC Bergerac Périgord FC. Trélissac Gradignan.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1 Féminine, site FFF.

Handball, N1F, Bergerac termine 5ème du championnat

Bergerac finit par une défaite à domicile et termine 5ème du championnat de Nationale 1 Féminine handball - Christian Lacombe

Bergerac 29-33 Mérignac. C'est dans un gymnase Louis Aragon archi plein que le Bergerac Périgord Pourpre Handball a terminé son championnat de Nationale Une Féminine. Les têtes peut-être déjà à la fête et aux vacances, les bergeracoises ont manqué l'occasion de terminer en beauté devant son public. Mais la saison qui a démarré avec des difficultés et le départ soudain d'un entraineur, que Michel Cassier, manager, a dû coacher, fut une belle réussite humaine, avec un effectif restreint, mais une belle volonté de se maintenir, une chose acquise relativement tôt. Avec un peu plus de réussite, les bergeracoises auraient pu terminer à la troisième place du podium, mais se contentent de cette 5ème place. Michel Cassier dit avoir connu la plus belle aventure humaine de sa carrière d'entraineur et ne regrette rien.

Résultats complets et classement final, site FFHB .

loading

Handball, Coupe de Dordogne, demi-finales

Demi-Finale Filles, Séniors : Sarlat Périgord Noir 28-47 Périgueux Handball(1). Ribérac 54-20 Foyen/Vélinois.

Résultats et classement, site FFHB.

Demi-Finale Garçons, Séniors : Lalinde Handball(1) 32-35 HBC Champcevinel(1). GIPS HB Tocane face à l'Entente Montpon Périgord Sud-Ouest Handball se jouera le dimanche 21 mai 2023 à 16h00.

Résultats et classement, site FFHB.

Rugby, Périgueux qualifié pour sa demi-finale en Nationale 2

Le CAP bat Bédarrides 24 à 6 au stade Francis Rongièras et se qualifie pour la demi-finale de Nationale 2 - Alain Curutchet, vice président CAP

Périgueux 24-6 Bédarrides. Ce dimanche 14 mai 2023, les capistes ont validé leur ticket pour la demi-finale du Championnat de Nationale 2 de rugby et peut encore croire à la montée. Accusant un retard de 2 points, après leur courte défaite, lors du quart de finale aller, les périgourdins ont su renverser la tendance et ainsi obtenir une place en demi-finale. Il y avait une bonne ambiance.

Rugby, Sarlat s'impose à l'extérieur, 16ème de finale de F3

Sarlat jouait son 16ème de finale aller sur la pelouse du club d'Arras - Christian Lacombe

Arras 23-36 Sarlat. Ce dimanche après-midi du 14 mai 2023, les sarladais disputaient leur 16ème de finale aller du Championnat de France de Fédérale 3 à l'extérieur, face au club d'Arras. Rappelons que le vainqueur de la double confrontation ira en 8ème de finale et obtiendra, ainsi, sa montée en Fédérale 2. Une phase cruciale pour le club sarladais. Sarlat maitrise la première mi-temps qu'il domine 29 à 6. La réaction des locaux interviendra, en deuxième mi-temps. Sarlat inscrit au total 5 essais, Arras en marque 2. Un match sur une bonne pelouse, il faisait presque chaud et l'accueil du club a été bon tient à souligner l'entraineur sarladais Mathieu Repetto, qui ne considère pas que la qualification est acquise pour autant. Il faudra se méfier, même pour le match retour à domicile.

loading

Rugby, Vergt à domicile face au grand favori, Aubagne

Vergt recevait Aubagne, le grand favori de cette phase finale de Fédérale 3 de rugby - Christian Lacombe

Vergt (UAV) 21-20 Aubagne. L'équipe de Vergt devait relever un gros défi, dès le match aller de ses 16ème de finale du Championnat de France de Fédérale 3 de rugby, en recevant le favori de la compétition, le club d'Aubagne. On promettait l'enfer aux vernois, finalement ils s'imposent d'un petit point, 21 à 20, avec deux essais de chaque côté. Maintenant reste à savoir comment Vergt pourra résister à Aubagne lors du 16ème de finale retour. Une montée en Fédérale 2 est en jeu.

loading

Rugby, 32ème de finale du Championnat de France de Régionale 1, Montech bat Montignac 20 à 7. Fin d'une belle saison malgré tout pour les montignacois.

Canoë-Kayak, 1ère étape de la Coupe du Monde de sprint

Manon Hostens est engagée en K1 et en K2 © Radio France - Xavier Dalmont

Ce weekend, Manon Hostens défendait les couleurs de la France, lors de la 1ère étape de la Coupe du Monde de sprint en Canoë Kayak à Szeged du 11 au 14 mai 2023. Vendredi 12 mai, Manon Hostens se classe 3ème de la B sur K1D 500 mètres et se qualifie pour la Finale D. Elle terminera 2ème de cette Finale D, le samedi. En K2D sur 500 mètres, Manon Hostens et Vanina Paoletti finissent 1ère en qualification n°5. Toujours le samedi 13 mai, Manon et Vanina terminent 5ème de la demi-finale n°3 ; qualifiées en finale B. Manon HOSTENS et Vanina PAOLETTI se classent 7ème de la Finale B, ce dimanche 14 mai 2023. Il y aura une 2ème étape prochainement.

Sport en Périgord, la quotidienne , du lundi au vendredi, à 6h40 sur France Bleu Périgord.