Basket : Boulazac croit en une qualification pour les play-off

Boulazac, France

On les avait quittés sur une magnifique victoire sur le parquet de Nanterre ce mardi soir (68-90). On les retrouve ce samedi, au Palio à 20 h, pour accueillir Gravelines-Dunkerque, dans un match comptant pour la 27ème journée du championnat de Pro A. Le Boulazac Basket Dordogne peut désormais croire en une qualification pour les play-off du championnat de France.

"Quand on regarde notre classement et notre calendrier, on a forcément cette qualification dans un coin de notre tête." Jérôme Sanchez, le capitaine du BBD

Le BBD est actuellement 11ème au classement, mais à égalité avec le 7ème Limoges (14 victoires / 12 défaites). "Quand on regarde notre classement et notre calendrier, on a forcément cette qualification pour les play-off dans un coin de notre tête.", avoue Jérome Sanchez, le capitaine de l'équipe boulazacoise. "Ce serait un petit exploit. Ce serait sympa pour le club de participer pour la première fois de son histoire aux play-off."

"C'est tout sauf un hasard si nous là où nous sommes aujourd'hui" Thomas Andrieu, le coach du BBD

Le coach Thomas Andrieu au micro de France Bleu Périgord. © Radio France - Simon Soubieux

Des propos qui corroborent avec ceux de son entraîneur Thomas Andrieu : "Aujourd'hui, on rivalise au classement avec des équipes européennes : Le Mans, Limoges, Gravelines. Alors que nous ne sommes que le 16ème budget du championnat. Nous sommes des compétiteurs donc l'appétit vient en mangeant."

Pour continuer d’asseoir cette ambition de play-off, le Boulazac Basket Dordogne reçoit Gravelines-Dunkerque (12ème), un concurrent direct pour la qualification. Le match est à suivre en direct sur l'antenne de France Bleu Périgord, à partir de 19 h 30.