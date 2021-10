Basket : Boulazac, déjà sous pression, reçoit ce samedi Alsace Basket

Boulazac et l'ASA ont un point commun. Les deux équipes ont perdu leur deux premiers matchs de championnat. Pour le BBD l'urgence est là. Alex Campbell, un arrière canadien de 28 ans a été recruté cette semaine. Le meneur américain, Marquis Whright pourrait en faire les frais, même s'il fait toujours parti du club.

La semaine d'entrainement a été compliquée à Boulazac. Entre intégration d'un nouveau joueur et les petites blessures. Quentin Serron touché à un mollet est incertain. Luc Loubaki victime d'une angine est très affaibli.

Campbell à l'essai un mois

Alex Campbell © Radio France - Xavier Dalmont

L'arrière canado jamaïcain Alex Campbell recruté cette semaine devrait effectuer ses grands débuts ce samedi soir au Palio. "J'étais en train de parler à mon agent, explique t il, et nous avons trouvé une solution. Le BBD a commencé la saison lentement, alors j'ai juste envie de venir ici et d'aider l'équipe à remporter le plus de victoires possible. Je suis juste content d'être là. Je dois juste travailler dur et contribuer à obtenir le plus de victoires possible. Je suis plus un Combo Guard qu'un meneur." Alex Campbell, 28 ans, mesure 1.91 et jouait en Finlande la saison dernière. Cet été il évoluait aux Fraser Valley Bandits au Canada.

BBD - Alsace Basket 20h au Palio A suivre en direct sur France Bleu Périgord dès 19h30.