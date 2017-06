Pro B de basket - Finale Playoffs : Boulazac rate la marche à Nantes et jouera une belle

A l'issue du match retour de finale des play offs de Pro B, le Boulazac Basket Dordogne s'est incliné face à Nantes et devra donc jouer un dernier match ce dimanche au Palio.

Ce jeudi soir, le Boulazac Basket Dordogne était en déplacement à Nantes pour jouer le match retour de la finale des play offs de Pro B de basket. Après avoir remporté le match aller au Palio, les Boulazacois n'avaient plus qu'à confirmer face aux joueurs de l'Hermine pour se qualifier en Pro A, mais c'était sans compter sur la résistance des Nantais.

Manque de réussite en première mi-temps

Le premier quart-temps entre Nantes et Boulazac est très serré. Les Nantais se montrent plus efficaces en défense que lors du match aller au Palio. Ajoutée à cela une belle réussite au panier. Les Boulazacois, tétanisés par l'enjeu peut-être, sont moins adroits et ratent quelques paniers primés. A la fin du premier quart-temps, le BBD est mené 20 à 17 par les joueurs de l'Hermine.

Coup d envoi et 1er panier nantais !! 2-0 pic.twitter.com/5lznsYjeKG — Hermine Nantes (@HermineNantes44) June 15, 2017

A l'issue du second quart-temps, la route vers la Pro A n'est pas encore tracée pour le Boulazac Basket Dordogne, mais les Nantais montrent une légère faiblesse de rythme. Les joueurs de Claude Bergeaud sont plus offensifs mais ils manquent de réussite au panier. Les lancers-francs permettent malgré tout de rester à flot. Au coude-à-coude avec les Nantais, ils rentrent au vestiaire avec un retard d'un point (36-35).

Coude-à-coude en deuxième mi-temps

De retour sur le parquet, les deux équipes cherchent à marquer le match de leur empreinte. Les affrontements sont virils. L'ambiance est irrespirable, et ce n'est pas seulement à cause de la chaleur étouffante qui règne dans la salle Mangin. La moindre erreur coûte chère aux deux équipes. Boulazac bénéficie de nombreux lancers-francs et ce sont finalement Gibson et Salmon qui permettent au BBD de revenir à égalité à la fin du troisième quart-temps (54-54).

L'ambiance monte encore d'un cran lors du dernier quart-temps. Le suspens est insoutenable pendant 10 minutes. Tanghe sort après une cinquième faute, commise sur Fofana. Nantes défend comme jamais mais rate de nombreux lancers-francs. A une minute du coup de sifflet final, Boulazac remonte au score (66-65) mais de nouveaux cafouillages dans les dernières secondes empêchent le BBD d'égaliser. Il faudra donc jouer la belle, dimanche au Palio. Un match à vivre en direct dès 14h sur France Bleu Périgord.