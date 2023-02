Basket, Boulazac passe à côté de sa finale de Leaders Cup

Voici votre Sport en Périgord, le Mag du dimanche 19 février 2023. Une actualité sportive marquée par la finale de Leaders Cup pour le Boulazac Basket Dordogne face à Angers.

Basket, toujours pas de trophée pour le BBD

Le Boulazac Basket Dordogne battu en finale de Leaders Cup par Angers 88 à 72. - Harry Sagot

Angers Etoile 88-72 Boulazac Basket Dordogne. Ce dimanche après-midi, le Boulazac Basket Dordogne avait rendez-vous avec sa jeune histoire. Après 2012, 2016 et 2018, encore une finale perdue ! Une finale qui aurait pu apporter le toute premier trophée au Boulazac Basket Dordogne, dans le secteur professionnel. Les boulazacois n'ont pas manqué d'envie, mais ils ont semblé peu en jambe, fatigué par la répétition des matchs, en jouant sur trois tableaux. Le déplacement, mercredi à Strasbourg en Coupe de France, était, peut-être de trop. Les boulazacois ont perdu beaucoup trop de ballons, ont manqué de disciplines et surtout de réussite. Il faudra attendre le 4ème quart temps pour assister au premier panier primé du BBD. Angers a mérité sa victoire et s'offre donc un ticket pour les play-offs. Boulazac va devoir se reconcentrer sur le championnat de Pro B et sur son déplacement à Reims, le 3 mars prochain. N'oublions tout de même pas la belle saison accomplie jusque-là par les périgourdins. Ils occupent une belle 3ème place au classement. Statistiques du match site LNB .

Handball N1F, Bergerac signe encore une victoire à l'extérieur

Les handballeuses bergeracoises victorieuses à Montluçon en Nationale Une. - Michel Cassier, coach et manager

Blanzat Sport Montluçon 24-29 Bergerac Périgord Pourpre Handball. Samedi soir 18 février 2023, Bergerac était encore une fois en déplacement et obtient une quatrième victoire consécutive à l'extérieur. Si l'on en croit le coach et manager de l'équipe, Michel Cassier, il s'agit du match le plus abouti des bergeracoises. Les filles ont été constantes dans l'effort, dans l'application et dans la concentration. La défense a réalisé une belle partition. Une huitième victoire de la saison qui permet de consolider une belle 4ème place et surtout de laisser, Montluçon, concurrent direct, derrière, au classement de cette Nationale Une Féminine, après cette 17ème journée de championnat. Résultats et classement .

Rugby, Nationale 2, victoire avec bonus pour le CAP

Floirac 6-30 Périgueux. Sans trembler le CAP s'impose à Floirac, chez l'avant dernier de ce championnat de Nationale 2 de rugby. Les capistes y rajoutent la manière avec un bonus offensif. Périgueux consolide sa place de leader, avant de recevoir Saint Jean de Luz, le 5 mars prochain. Résultats de la Poule 2 . Classement de Nationale 2 .

Rugby, Fédérale 1, Bergerac fait chuter le leader Langon

Bergerac bat le leader de Fédérale Une de rugby, Langon au stade Gaston Simounet. - Thibault Chauvin correspondant US Bergerac Rugby

Bergerac 26-23 Langon. Ce dimanche 19 février 2023, les bergeracois avaient donné rendez-vous à son public, à ses supporters pour cette très belle affiche de la 17ème journée de Fédérale Une de rugby. L'USB réalise encore un exploit, après son succès à Nantes, il fait tomber le leader, Langon. Bergerac totalise 9 victoires en championnat, et il s'agit là de son septième succès consécutifs. Bergerac aura réussi ses trois matchs d'affilés à domicile. L'USB est 7ème et compte 5 points de retard sur le 6ème, synonyme de qualification pour les play-offs. En attendant, Bergerac aura fait un très grand pas vers le maintien. Résultats de la poule 4 . Classement de la poule 4 .

Rugby, Fédérale 2, défaite de Belvès à Riom

Riom 29-7 Belvès. Belvès ne confirme pas, après sa belle victoire de dimanche dernier, les sangliers s'inclinent assez lourdement en déplacement à Riom. Un match que l'on craignait du côté du staff belvèsois. Résultats de la poule 4. Classement de la poule 4.

Rugby, Fédérale 3, Vergt gagne le match au sommet

Vergt terrasse le leader Sarlat en Fédérale 3 de rugby. - Hervé Janot, dirigeant UAV

Vergt 12-10 Sarlat. Ce dimanche 19 février 2023 pour le compte de la 15ème journée de Fédérale 3, Vergt réalise un bel exploit, car c'est toujours un exploit que de battre les sarladais. Ces derniers n'avaient connu qu'une seule défaite, mais avaient concédé le match nul 24 à 24 au match aller face à cette même équipe vernoise. Le score fut étriqué mais le jeu de qualité de chaque côté. Sarlat aurait également pu l'emporter. Mais c'est Vergt qui réalise la belle opération du jour. Vergt est désormais 2ème à un petit point du leader, Sarlat. Résultats de la poule 15 . Classement de la poule 15 .

Rugby, Fédérale 3, tous les résultats et classement

Le Bugue 33-12 Nontron

Lacapelle Marival 28-23 Saint-Astier/Neuvic

Lalinde 10-12 Le Lardin/Saint-Lazare

Argentat 26-30 Figeac

Athlétisme, de belles performances périgourdines

Manon Agostini, la cadette bergeracoise gagne à Anglet en demi-finale championnat de France de cross country - Dordogne Athlétisme

Ce dimanche 19 février 2023, c'est à Anglet que se déroulaient les demi-finales du championnat de France de cross-country. L'athlétisme périgourdin se porte bien, surtout chez les cadettes, grâce à la belle victoire de Manon Agostini du Bergerac Athlétique Club. Charlotte Benhouab termine 3ème dans cette même course. Victoire de Dordogne Athlétisme par équipe chez les cadettes. Au total, 15 athlètes filles et garçons ont obtenu leur ticket pour les finales qui se tiendront les 10 et 11 mars prochain.

