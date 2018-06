C'était inattendu ou presque. La saison prochaine le club de basket de Boulazac jouera en JeepElite. La bonne nouvelle est tombée ce lundi 25 juin pendant l'assemblée générale de la ligue nationale de basket. La montée du club de Blois en Pro A n'a pas été validée. Les Blésois n'ont pas de centre de formation agrée par le Ministère de la jeunesse et sports.

Même si le club assure qu'il va faire appel de cette décision, de son côté le Boulazac Basket Dordogne a annoncé sa montée en JeepElite à la rentrée 2018. Jacques Auzou, le président du BBD salue "une bonne nouvelle, même si on avait senti la volonté de la ligue de ne pas déroger à la règle" en rappelant que son club a gagné 12 matches la saison passée.

Un travail bien avancé sur le recrutement des joueurs français

Évoquant le recrutement, Jacques Auzou ajoute cependant : "on a perdu un mois et demi." "Thomas Andrieux va pouvoir se mettre au travail et bâtir une équipe en tirant les leçons de la saison dernière." D'après le président, Le nouvel entraîneur du BBD et le directeur sportif Claude Bergeaud ont beaucoup travaillé sur le recrutement de joueurs français pouvant évoluer en Pro A et Pro B. "Il nous faut maintenant six joueurs étrangers. Ce marché est plus large, j'espère que l'on va pouvoir compenser," conclut Jacques Auzou.

Le recrutement va connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochains jours. Cet après-midi, le BBD a déjà annoncé qu'Arnaud Kerckhof et Giovan Oniangue ne seront plus Boulazacois la saison prochaine.