Basket : Bourges, battu au Prado par des Russes de Koursk intouchables

Elles sortent la tête haute : les basketteuses de Bourges ne joueront pas les play off de coupe d'Europe. Le Bourges basket a été battu, dans sa salle du Prado par une équipe de Koursk exceptionnelle. Le score est éloquent : 104 à 92.

Les filles de Bourges ont tout donné, mais cela n'a pas suffit. La jeune Marine Johannes a montré une adresse extraordinaire : 28 points marqués, avec 80 % de réussite à 3 points... A l'image de l'équipe, on ne peut rien lui reprocher, si ce n'est quelques erreurs en défense, face à des russes très athlétiques. "On peut être fière de nous" estimait la jeune joueuse à l'issue de la rencontre.

Difficile pour Valérie Garnier, la coach de Bourges, de trouver la clef face à une équipe de Koursk impressionnante © Radio France - Michel Benoit

Koursk n'a perdu qu'une fois cette saison (sur 36 matches, toutes compétitions confondues), Valérie Garnier les voient championnes d'Europe. La coach berruyère, contente de ses joueuses face à une équipe imprenable... Le déplacement à Koursk, mardi, a laissé des traces. 25 heures de voyage à l'aller et autant au retour, deux nuits blanches à chaque fois... les filles de Bourges ont montré des signes de fatigue dans le dernier quart temps. Face à elles, deux américaines très puissantes, championnes olympiques : Angel Mccoughtry (meilleure scoreuse du match avec 33 points), et Nneka Ogwumike (27 points). Ajoutez Epiphanny Prince qui sort un gros match avec 19 points, et on se dit qu'il n'y avait pas grand chose de plus à faire. D'autant que Bourges a dû se passer de trois éléments essentiels, blessés : Sarah Chevaugeon, Clarissa Dos Santos, et Diandra Tchatchouang (qui fera son retour la semaine prochaine).

Nneka Ogwumike a marqué 27 points, deuxième scoreuse de son équipe, mais derrière Marine Johannes qui en totalise 28 ! © Radio France - Michel Benoit

Les filles de Bourges vont maintenant se consacrer au championnat : prochain match samedi, au Prado, les Tango accueillent Basket Landes, l'équipe de Céline Dumerc. Tout est encore possible cette saison pour elles !